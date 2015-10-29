Свежий выпуск Четкая цель регулятора Алевтина Донских

Эксперты приведут несколько таких целей, например, известное всем валютное таргетирование; таргетирование рекламы или аудитории. Или инфляционное таргетирование, о котором подробно рассказали сотрудники департамента исследований и стратегического анализа НБ РК.

– Что такое инфляционное таргетирование?

– Это режим денежно-кредитной политики, ориентированный на достижение целевого уровня инфляции. Его преимущест­во – четкая идентификация целей ДКП для снижения и стабилизации инфляции на низком уровне. Четкая ориентация на одну цель потенциально повышает доверие рынков к ЦБ. Кроме того, снижение инфляции и эффективное поддерживание ее низких темпов в конечном итоге поддерживают стабильный рост экономики.

В случае ухудшения макроэкономической ситуации, влияния финансового и экономического кризиса многие центральные банки имеют «оговорку от ответственнос­ти». Это предполагает возможность отклонения инфляции от целевых ориентиров. При этом ЦБ объявляет период времени, в течение которого инфляция вернется к целевому уровню.

Для успешного внедрения инфляционного таргетирования необходимы: полномочия ЦБ по обеспечению стабильности цен; наличие инструментов для достижения целевого уровня инфляции; макроэкономическая стабильность, включающая финансовую стабильность и фискальную устойчивость.

– Поясните, что такое направленность денежно-кредитной политики?

– Ее характер определяется в зависимости от текущих макроэкономических условий. Жесткая ДКП предполагает повышение процентных ставок, которое оказывает сдерживающее влияние на экономическую активность с целью снижения инфляции. Мягкая ДКП предполагает снижение процентных ставок, что способствует стимулированию роста экономики. Но при этом уровень инфляции может вырасти.

– Кто устанавливает цель по инфляции?

– Зачастую ее устанавливает центральный банк (ЦБ). Как, например, в Чехии и Польше, Перу и Мексике, Венгрии и Колумбии. Другой вариант – ЦБ совместно с правительством. Эта практика действует в Армении и Австралии, Бразилии и Канаде, Исландии, Новой Зеландии и Израиле. В некоторых странах – Великобритании, Южной Африке – цель устанавливают правительства.

– Какие страны перешли к инфляцион­ному таргетированию?

– Первой страной, сделавшей это, была Новая Зеландия в 1989 году. Затем данный режим внедрили Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия, Швеция, Исландия, Чили, Турция, Перу и Колумбия. А также отдельные страны зоны евро, Бразилия, Израиль, Южная Африка. В настоящее время тенденция увеличения числа стран, переходящих к инфляционному таргетированию, продолжается. Из постсоветстких стран первой страной, официально и полностью перешедшей к этому режиму, стала Армения (2006 год). Россия перешла к нему в 2015 году.

– Что такое режим свободно плавающего обменного курса?

– По действующей классификации МВФ, в рамках режима плавающего валютного курса центральный банк не устанавливает ориентиров, в том числе операционных, для уровня или изменения курса, позволяя курсообразованию происходить под влиянием рыночных факторов. При этом ЦБ оставляет за собой возможность осуществлять нерегулярное воздействие на внутренний валютный рынок для сглаживания волатильности курса национальной валюты или предотвращения его чрезмерных изменений, а также для обеспечения стабильности финансовой системы.

– Не противоречит проведение валютных интервенций режиму инфляционного таргетирования?

– В рамках этого режима центральные банки используют широкий набор инст­рументов ДКП для достижения целей по инфляции. Валютные интервенции являются одним из инструментов этой политики ЦБ. Целью проведения валютных интервенций для обеспечения стабильности цен является снижение волатильности обменного курса, а не удержание обменного курса на определенном уровне. В целях преодоления излишней волатильности на рынке, которая повышает риски ускорения инфляции, многие ЦБ, использующие таргетирование инфляции, проводили валютные интервенции. Так, Норвегия и Турция в разные годы при волатильном обменном курсе прибегали к валютным интервенциям.

Участие НБ РК на валютном рынке также обусловлено высокой волатильностью обменного курса тенге, не связанной с фундаментальными факторами. По мере спада спекулятивных настроений участников рынка и стабилизации ситуации Нацбанк будет сокращать свое участие на валютном рынке.



