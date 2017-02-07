​Четкие и ясные цели

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Раушан Шулембаева, Алматы

Обсуждению конституционных реформ, эффективной и ответственной работе всех ветвей власти посвятила Ассоциация вузов РК свой «круглый стол» «О задачах членов Ассоциации высших учебных заведений РК по реализации основных положений Обращения Главы государства». Руководитель ассоциации, ­доктор экономических наук Рахман Алшанов, приветствуя ректоров, преподавателей, ученых и экспертов, сказал, что Обращение Главы государства ознаменовало собой новый этап в демократизации страны.

– Выступление Лидера нации вызвало положительный отклик у граждан и стало подтверждением того, что страна приступает к новому этапу своего политического и социально-экономического развития, – продолжил он. – В связи с этим перед нами поставлена задача разъяснения важности поставленных Главой государства задач среди студентов, магистрантов, докторантов и трудовых коллективов вузов.

Участники встречи обсудили вопросы нового этапа конституционного строительства, основные направления государственной политики, укрепления связи государства и институтов гражданского общества и другие. Речь шла об общественных советах, которые были созданы в рамках демократизации в начале прошлого года как новая форма взаимодействия общества и власти. И советы стали отличной площадкой для активного диалога населения с властью на местах, вовлечения граждан в управление. Сегодня сюда поступают обращения по самым различным вопросам жизни населенных пунктов. А вопросов много. Людей интересует, как расходуются средства, выделенные на благоустройство дворов, детских площадок, зон отдыха. Много вопросов о работе КСК, создании парковок, освещении улиц.

Выступавшие подчеркивали: общество созрело для конституционных преобразований в системе государственной власти. И излишняя централизация может тормозить дальнейшее развитие страны, поскольку многие вопросы можно и нужно решать на местах. Члены Ассоциации вузов РК пришли к единому мнению, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти – последовательный и закономерный этап развития и, несомненно, будет «работать» на повышение ответственности государственных органов.

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