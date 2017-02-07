​Четкие и ясные цели

Обсуждению конституционных реформ, эффективной и ответственной работе всех ветвей власти посвятила Ассоциация вузов РК свой «круглый стол» «О задачах членов Ассоциации высших учебных заведений РК по реализации основных положений Обращения Главы государства». Руководитель ассоциации, доктор экономических наук Рахман Алшанов, приветствуя ректоров, преподавателей, ученых и экспертов, сказал, что Обращение Главы государства ознаменовало собой новый этап в демократизации страны.
– Выступление Лидера нации вызвало положительный отклик у граждан и стало подтверждением того, что страна приступает к новому этапу своего политического и социально-экономического развития, – продолжил он. – В связи с этим перед нами поставлена задача разъяснения важности поставленных Главой государства задач среди студентов, магистрантов, докторантов и трудовых коллективов вузов.
Участники встречи обсудили вопросы нового этапа конституционного строительства, основные направления государственной политики, укрепления связи государства и институтов гражданского общества и другие. Речь шла об общественных советах, которые были созданы в рамках демократизации в начале прошлого года как новая форма взаимодействия общества и власти. И советы стали отличной площадкой для активного диалога населения с властью на местах, вовлечения граждан в управление. Сегодня сюда поступают обращения по самым различным вопросам жизни населенных пунктов. А вопросов много. Людей интересует, как расходуются средства, выделенные на благоустройство дворов, детских площадок, зон отдыха. Много вопросов о работе КСК, создании парковок, освещении улиц.
Выступавшие подчеркивали: общество созрело для конституционных преобразований в системе государственной власти. И излишняя централизация может тормозить дальнейшее развитие страны, поскольку многие вопросы можно и нужно решать на местах. Члены Ассоциации вузов РК пришли к единому мнению, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти – последовательный и закономерный этап развития и, несомненно, будет «работать» на повышение ответственности государственных органов.