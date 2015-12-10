Свое Послание Глава нации начал с глубокого анализа экономической, социальной и политической ситуации, складывающейся в мире в условиях падения мировых цен на сырье, снижения темпов роста экономик. Нестабильность и конфликты в разных регионах мира приводят, как подчеркнул Президент, к «…масштабным потокам беженцев. И с целью противостояния глобальным вызовам необходимо разработать… целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей».

В связи с этим напомню, что в Казахстане идет уже вторая пятилетка индустриализации, реализуется программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», осуществлен переход к плавающему курсу тенге, реализуется программа Пяти институциональных реформ, снимаются административные барьеры на пути развития предпринимательства, разработаны варианты действий на случай дальнейшего снижения цен на нефть. Если говорить о росте благосостоянии населения, то за годы независимости в 27 раз увеличился размер среднемесячной заработной платы и в 12 раз выросли доходы казахстанцев. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни в нашей стране выросла до 72 лет. В разы снизилась материнская и младенческая смертность.

Драйверы импортозамещения

Глава государства особое внимание обращает на развитие драйверов экономики – отраслей, создаваемых в рамках инновационной индустриализации. Здесь также наблюдается рост: обрабатывающая промышленность – в 1,3 раза, химическая промышленность и производство строительных материалов – в 1,7 раза. А рост производительности труда – более чем на 60%. Реализовано свыше 800 индустриальных проектов. К этим успехам можно добавить, что освоен выпуск более 400 новых видов продукции, которую ранее ввозили из-за рубежа. Высокий авторитет Президента страны обусловил увеличение притока инвестиций с 44 млрд в 2004 году до 166,4 млрд тенге в 2014-м, или в 4 раза. Поэтому не случайно, что Казахстан, являясь лидером социально-экономических реформ, выстраивая свою собственную модель развития, входит в число динамично развивающихся государств мира: 42-е место в мире по индексу глобальной конкурентоспособности; 41-я позиция рейтинга стран по созданию благоприятных условий для бизнеса; с 30 сентяб­ря де-юре Казахстан – полноправный член ВТО.

Представив глубокий анализ о принятых превентивных мерах по преодолению глобальных вызовов, Лидер нации остановился на антикризисной стратагеме, которую отождествил с тремя важными понятиями или три «Р»: рост, реформа, развитие. Все нацелено на экономический рост страны с вхождением в тридцатку наиболее развитых стран мира, глубокое реформирование государственного и корпоративного менеджмента, финансового и фискального секторов, а также непрерывная модернизация всех сфер общества. В том чис­ле масштабное преобразование всех институтов на принципах Общества Всеобщего Труда.

В рамках «3Р» Глава нации обозначил пять направлений антикризисных и структурных преобразований, на первое место выдвинув рост экономики. И призвал предпринимательский корпус, состоятельных и деловых казахстанцев, бизнесменов к активному участию в легализации капиталов и приватизационных трендах. Это станет большим подспорьем в достижении амбициозных целей в ближайшее десятилетие: ежегодный рост экономики на уровне 5%; доведение экспорта обработанных товаров до 30 млрд долларов в год; увеличение объема инвестиций за 10 лет – не менее, чем 100 млрд долларов; создание более 660 тыс. рабочих мест; увеличение производительности труда в два раза.

Важным является и то, что Глава государства большую надежду возлагает на вновь создаваемый Международный финансовой центр «Астана». Высокий уровень развития этого центра позволит Казахстану использовать широкие возможности для привлечения иностранного капитала и передовых технологий с мировых рынков. Такая постановка вопроса актуальна и в плане создания единого финансового рынка стран ЕАЭС.

Помощь по справедливости

Глава государства, с гордостью подчеркнув, что средняя продолжительность жизни населения Казахстана достигла 72 лет, вновь обратился к уполномоченным органам, регионам – поддержать уязвимую часть населения. При этом акцентировал внимание на том, чтобы помощь была адресной и по справедливости. Важными в связи с этим стали предложения в области новой социальной политики, направленной на поддержку системы образования и здравоохранения. Так, Глава государства объявил о росте оплаты труда с 1 января 2016 года: работникам здравоохранения – на 28%, образования – 29%, социальной сферы – на 40%. Госслужащим корпуса Б увеличат зарплату на 30%. С этого же периода будет индексирована солидарная пенсия с опережением уровня инфляции на 2%, на 25% будут повышены социальные пособия и стипендии студентов.

Поистине революционной стала и новая программа бесплатной подготовки, начиная с 2017 года, специалистов рабочих профессий, повышение уровня профессионально-технического образования. Без сомнения, это поможет тысячам молодых казахстанцев, не поступившим в вузы и колледжи, не попасть в нишу «неустроенных». Тем более что в перспективе страна планирует создание 660 тыс. новых рабочих мест.

Особый акцент Президент страны сделал на усиление тренда индустриализации и построение научно-инновационных кластеров. Именно они должны стать базой новой модели экономического развития. Здесь, конечно же, велика роль образования. Как особо отметил Глава государства, «для поддержки инвестиционной политики страны необходима подготовка кадров в области технического и профессионального образования», генерирование новых знаний и инноваций с передачей их в производство. И эта ответственность возлагается на вузы, которые «…должны продолжать модернизацию, согласно ранее принятым программам». Выполняемые в НЭУ им. Т. Рыскулова научные исследования как раз нацелены на практические результаты. Причем эти исследования носят конвергенционный характер, и некоторые из них выполняются на международном уровне. Так, недавно по заказу ЕАЭС ученые нашего вуза разработали методику расчета минимально допустимых ставок экспортных кредитов. Это является сегодня самой актуальной проблемой в экспортной политике страны. Важно, что в это исследование были вовлечены ученые не только университета, но и стран ЕАЭС.

Нет сомнений в том, что очередное Послание Лидера нации Н. Назарбаева­ как новая парадигма модернизационного процесса и антикризисная программа Казахстана вкупе определяют поступательное движение и решение амбициозной задачи – вхождение страны в топ-30 самых развитых государств мира.