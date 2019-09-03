Наблюдая за реакцией в соц­сетях, я вижу, что очень положительно восприняты тезисы Президента касательно развития политической конкуренции, развития многопартийности. Я думаю, что Президент сегодня еще раз подтвердил свою приверженность курсу либерализации, но так же, как и раньше, четко обозначил, что «не должно быть реформ ради реформ», мы должны осуществлять политические реформы продуманно, выверено.

Для меня как политического советника было важно услышать касательно развития общественного диалога, гражданского диа­лога. Не могу не отметить меры поддержки со стороны Президента малого и среднего бизнеса. Послание сбалансированное, с одной стороны, очень много мер, инициатив и поручений в части социальной поддержки населения. С другой стороны, Президент говорил о необходимости поддержки предпринимательства, чтобы стимулировать экономическую инициативность граждан. Думаю, что Послание Президента – четкий план действий для Правительства. И впоследствии будет принят общенациональный план по реализации поручений Президента, где будут отражены конкретные меры, которые должны будут приняты в скором времени со стороны Правительства.