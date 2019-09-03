Наблюдая за реакцией в соцсетях, я вижу, что очень положительно восприняты тезисы Президента касательно развития политической конкуренции, развития многопартийности. Я думаю, что Президент сегодня еще раз подтвердил свою приверженность курсу либерализации, но так же, как и раньше, четко обозначил, что «не должно быть реформ ради реформ», мы должны осуществлять политические реформы продуманно, выверено.
Для меня как политического советника было важно услышать касательно развития общественного диалога, гражданского диалога. Не могу не отметить меры поддержки со стороны Президента малого и среднего бизнеса. Послание сбалансированное, с одной стороны, очень много мер, инициатив и поручений в части социальной поддержки населения. С другой стороны, Президент говорил о необходимости поддержки предпринимательства, чтобы стимулировать экономическую инициативность граждан. Думаю, что Послание Президента – четкий план действий для Правительства. И впоследствии будет принят общенациональный план по реализации поручений Президента, где будут отражены конкретные меры, которые должны будут приняты в скором времени со стороны Правительства.