Четкий ритм сердца индустриализации Свежий выпуск 723 Мейрам ПШЕМБАЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Союза машиностроителей Казахстана, доктор экономических наук

В Послании народу «Нұрлы жол – путь в будущее» казахстанцам предложен вектор на новую экономическую политику. Свой вклад в реализацию антикризисной программы «Нұрлы жол» вносят и машиностроители республики. Ведь Казахстан, как часть общемирового пространства, также подвержен негативному воздействию глобального кризиса. «В условиях кризиса, как показывает мировой опыт, происходит переориентация экономической политики. Поддержку должны получить те отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и занятости», – сказал Президент Казахстана. Как известно, у нашей страны уже был успешный опыт антикризисных мер 2007–2009 годов. Тогда, когда во всем мире шел спад экономики, республика продолжала развиваться, двигаясь к намеченным целям.

Стержнем Новой экономической политики стал План инфраструктурного развития, рассчитанный на пять лет, он совпадает со второй пятилеткой реализации ПИИР. Как известно, в этой программе намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, из них 15 процентов приходится на долю государства. В Программе индустриально-инновационного развития Казахстана выделено 12 приоритетных отраслей экономики,среди них – машиностроение.

Сегодня ни одно государство не может претендовать на значимую роль на мировой арене, если оно не имеет высокотехнологичных производств. Поэтому достижение объявленной Президентом в Стратегии «Казахстан-2050» цели по вхождению Казахстана в число тридцати ведущих стран мира невозможно без дальнейшего развития современной машиностроительной отрасли.

Успешному развитию машиностроительной отрасли, безусловно, способствовали государственные программы форсированного индустриального развития. Благодаря им за последние годы отечественное машиностроение сделало огромный качественный рывок. В результате реализации проектов ФИИР значительно расширилась инфраструктурная база: дороги, связь и тому подобное, что позволило ускорить появление, в дополнение к традиционно сильным отраслям промышленности, и новых: автопром, железнодорожное машиностроение, вертолетостроение, солнечная и ветровая энергия.

Первой ласточкой казахстанского автопрома в начале 2000 стал автосборочный завод ЗАО «Азия Авто». Вскоре к нему добавились и новые предприятия в других регионах страны. И хотя в настоящее время отрасль переживает непростой период, в том числе связанный с девальвацией рубля, государственная поддержка (напомним, что казахстанскому автопрому будет дополнительно выделено 20 млрд. долларов), уверен, поможет справиться с возникшими проблемами.

Нельзя не отметить и того, что первая пятилетка индустриализации дала бесценный опыт успешного антикризисного реагирования не только индустрии в целом, но и нашим предприятиям, которые смог­ли продемонстрировать эффективность управления и планирования в трудных условиях глобального кризиса.

В сфере машиностроения выпуск железнодорожных вагонов вырос в пятилетку индустриализации в 10 раз, дизельных локомотивов – в 2,5 раза. Автопром за 5 лет увеличил производство легковых автомобилей в 12 раз, тракторов – в 6 раз.

Мы добились того, что темпы роста объемов обрабатывающей промышленности впервые стали гораздо выше, чем в традиционно добывающих отраслях. Приведу такие цифры. Объем производимой машиностроительной продукции по итогам 2013 года достиг 854 млрд. тенге, а по итогам 2014 года превысил 870 млрд. тенге. Для сравнения, по итогам 2013 года объемы металлургической промышленности составили 1,7 трлн. тенге, а сельского хозяйства – 2,9 трлн. тенге. То есть объемы машиностроительной продукции сопоставимы с объемами металлургической промышленности и сельского хозяйства, в то время как численность работающих в машиностроительной отрасли в 4 раза меньше, чем в металлургической, и в десятки раз меньше, чем в сельском хозяйстве.

В Актау проведено совещание по развитию нефтегазового машиностроения, а в Атырау – по развитию нефтегазового кластера.

Казахстанское машиностроение демонстрирует эффективность в трудных условиях глобального кризиса, мы осваиваем новые виды продукции, расширяем номенклатуру совместной, с иностранными партнерами, продукции, наращиваем объемы экспорта. Сегодня к нам в машиностроение пришли мировые индустриальные гиганты: Еврокоптер, Airbus, General electric, Toyota, LG. В конце февраля в рамках визита в Лондон делегации во главе с Премьер-Министром РК Каримом Масимовым был подписан меморандум между Союзом машиностроителей Казахстана и Ассоциацией машиностроительных технологий Великобритании. В этом документе определены основы сотрудничества машиностроителей двух стран в роботизации производства, компьютерном проектировании современных систем металлообработки, производства современного технологического оборудования и станков.

Все вышеперечисленные достижения – далеко не предел. Машиностроители Казахстана считают, что им под силу за следующую пятилетку индустриализации увеличить объемы производства в 2 раза и достигнуть показателя в 2 трлн. тенге.

Безусловно, для этого необходимо принять ряд мер. Поэтому Комитетом машиностроения и металлообработки Национальной палаты предпринимателей подготовлены предложения для дальнейшего устойчивого развития отрасли с учетом девальвации национальной валюты. Среди них – гарантированный заказ на продукцию отечественного машиностроения, освоенную в рамках ГПФИИР-1 до выхода на проектную мощность с переходом на долгосрочный договор. Мы считаем, что патриотический лозунг «Покупай казахстанское!» должен быть обращен не только к простым гражданам, призывая их покупать отечественные продукты и товары народного потребления, но и к предприятиям. Особенно национальным компаниям, которые должны увеличивать казахстанскую составляющую в своем производстве. Поэтому мы обратились в Правительство с предложением (и оно было поддержано) содействовать заключению долгосрочных договоров на поставку отечественных товаров, во-первых, компаниям, входящим в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына», а именно: КТЖ, «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Самрук-Энерго» и так далее; во-вторых, недропользователям, таким как Казахмыс, «Казцинк», ENRC и другие.

Нужно отметить, что последние четыре года наблюдается стабильное увеличение казсодержания. Общий объем закупленных товаров, работ и услуг недропользователями только нефтегазового сектора за 2014 год составил 3 трлн. 85,5 млрд. тенге. Доля местного содержания – 1 трлн. 680 млрд. тенге.

Еще один вопрос, который мы подняли перед Правительством, связан с программой «Производительность-2020». Она показала свою эффективность, в основном из-за малой ставки лизинга – 5%. Десятки машиностроительных заводов могли бы пройти модернизацию по этой программе. Но сейчас у куратора этой программы – БРК-Лизинга нет достаточного финансирования. Необходимо предусмотреть увеличение финансирования БРК-Лизинг до 80 млрд. тенге или 500 млн. долларов. Тогда мы сможем организовать отечественное производство электромоторов, металлообрабатывающего инструмента, гидро- и газовых турбин, станочного оборудования.

Также мы считаем необходимым предусмотреть в качестве меры государственной поддержки возмещение до 30% затрат при строительстве новых машиностроительных заводов или производств, оснащенных современным, высокотехнологичным оборудованием.

В настоящее время принято решение о включении вышеназванных предложений в работу Правительства РК. Большое значение для дальнейшего развития отечественного машиностроения имеет совершенствование законодательной базы. Поэтому нами совместно с НПП на постоянной основе проводятся экспертизы нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность машиностроительной отрасли.

Даны предложения в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования инвестиционного климата», в части внедрения нового пакета стимулов для инвесторов, осуществляющих новые проекты. Данный закон принят 12 июня 2014 года. В нем учтены предложения Союза машиностроителей Казахстана по развитию базовых и вспомогательных производств машиностроения, с целью придания инвестиционной привлекательности всей обрабатывающей промышленности. Закон предусматривает внедрение нового пакета стимулов для инвесторов, осуществляющих новые инвестиционные проекты не менее 20 млн. долларов в приоритетных отраслях экономики в соответствии с ГПИИР-2. В том числе, предоставление дополнительных мер государственной поддержки инвесторам в рамках заключаемых контрактов. Среди них – освобождение от уплаты налога на имущество на 8 лет, корпоративного подоходного налога на 10 лет и земельного налога на аналогичный срок. А также компенсацию до 30% капитальных затрат инвестора со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию (инвестиционная субсидия).

Законом предусмотрена «стабильность» налоговых ставок (кроме НДС и акцизов), экологических сборов и платежей сроком на 10 лет с момента заключения контрактов с инвесторами. В рамках заключаемых контрактов инвесторам предоставляется право на привлечение иностранной рабочей силы на весь период строительства инвестиционного проекта и один год после ввода объекта в эксплуатацию, вне квоты и без разрешений. Обеспечивается прогнозируемость тарифов для реального сектора экономики путем утверждения их предельного уровня для всех субъектов естественных монополий на долгосрочный период (на 5 и более лет). В целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов законодательно внедряется институт «инвестиционного омбудсмена». Данные меры придадут новый импульс развитию обрабатывающей промышленности и созданию новых производств.

Выработано предложение по внесению изменений в Налоговый кодекс РК в части распространения преференций по налогам на действующие предприятия отрасли машиностроения, реализующие инвестиционные проекты. Это предложение находится на рассмотрении в Правительстве РК.

Сегодня 40 процентов от всего импорта Казахстана составляет машиностроительная продукция, а это 20 млрд. долларов ежегодно. Правительство поддержало инициативы Союза машиностроителей о разработке в Казахстане закона об офсетной политике. В ближайшее время мы намерены внести в Парламент РК данный законопроект, предусмотрев в нем следующие обязательства иностранной стороны: трансферт технологий; инвес–тиции в НИОКР; открытие совместного производства и его локализация на территории страны-импортера.

Требует внимания и кадровая политика. У нас хронический дефицит специалистов, и он будет увеличиваться, если не принимать действенных мер. Поэтому машиностроительные предприятия должны сотрудничать с учебными заведениями по подготовке соответствующих профессионалов по дуальной системе.

Чтобы быть конкурентоспособным в постоянно меняющемся мире, мы должны не только использовать зарубежные технологии и опыт, но и развивать свой научный потенциал. Поэтому необходимо всячески поощрять рационализаторство и изобретательство. Стоит обратить внимание на талантливую молодежь, студентов местных технических вузов и колледжей. В частности, может быть интересен и полезен опыт Назарбаев университета, других ведущих технических вузов страны.

Как известно, программа «Нұрлы жол» предусматривает развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Оно будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. Будет идти развитие энергетической и индустриальной инфраструктуры. Реализация инфраструктурных проектов в свою очередь вызовет большой спрос на стройматериалы, продукцию и услуги для транспортно-коммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер. Индустриализация повлечет за собой дальнейшую урбанизацию и приток населения в крупные промышленные агломерации. Поэтому сейчас пересматриваются подходы к строительству арендного жилья с целью сделать его более доступным для широких слоев казахстанцев. Финансирование строительства арендного жилья планируется увеличить на сумму 180 миллиардов тенге в течение 2015–2016 годов.

Будет проводиться модернизация ЖКХ, систем водо- и теплоснабжения. Продолжится развитие социальной инфраструктуры. Не останется без внимания и поддержки государства малый и средний бизнес.

Гарант того, что эти и другие масштабные цели по дальнейшему экономическому развитию страны будут осуществлены, – это наша сплоченность. Только единение, сплоченность могут стать основой сильного государства.



