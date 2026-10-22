Четверг со вкусом минтая

Как в СССР пытались заменить мясо рыбой, и что из этого вышло

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Каждый, кто застал советскую эпоху, помнит этот неповторимый кулинарный ритуал: раз в неделю в советских столовых исчезали мясные котлеты и гуляши, а на смену им приходили биточки из мойвы, жареная треска и куски вареного хекa. Официально это именовалось борьбой за здоровое питание, неофициально — спасением от дефицита. Но почему из семи дней недели партийное руководство выбрало именно четверг, и как идеологический проект превратился в объект всенародного кулинарного бунта? Корреспондент Kazpravda.kz разбиралась в истории самой масштабной гастрономической реформы двадцатого века.

Кулинарная культура Советского Союза была строго регламентирована. Меню фабричных, школьных и ведомственных столовых не зависело от фантазии шеф-повара — оно утверждалось «сверху». Одним из самых ярких и живучих памятников советского планирования стал знаменитый рыбный день. Парадоксально, но государственную повинность есть рыбу вместо мяса вводили в стране дважды. И если первый раз это было хаотичной попыткой справиться с голодом, то второй раз − математически просчитанной и бескомпромиссной доктриной.

Дары моря

Мало кто знает, но концепция рыбного дня родилась задолго до эпохи застоя. Впервые этот эксперимент начался двенадцатого сентября 1932 года. Инициатором выступил советский нарком снабжения Анастас Микоян. Причины первой волны были трагичными: в СССР полным ходом шла коллективизация, которая привела к катастрофическому сокращению поголовья скота и, как следствие, к острому дефициту мяса.

Животного белка критически не хватало, в крупных городах действовали продовольственные карточки. Микоян, обладавший чутьем кризис-менеджера, нашел выход: если в стране нет мяса, его нужно заместить тем, чего в избытке − ресурсами рек и морей.

Постановление Наркомснаба СССР предписывало ввести один рыбный день в неделю на всех предприятиях общественного питания. Однако в тридцатые годы конкретный день недели закреплен не был – столовые могли устраивать рыбный день хоть во вторник, хоть в субботу.

Тогда же началась масштабная пропаганда: советским гражданам рассказывали о пользе фосфора и йода, а сам Микоян демонстративно позировал для прессы, призывая население покупать консервы и осетрину. К концу десятилетия ситуация с животноводством немного стабилизировалась, и об обязаловке на время забыли.

Во второй раз рыбный день вернулся в жизнь советских людей спустя почти полвека − двадцать шестого октября 1976 года. ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали масштабное постановление номер 868, призванное повсеместно развивать производство рыбной продукции. В стране вновь назревал скрытый дефицит мяса: темпы урбанизации опережали возможности советского сельского хозяйства.

При этом океанический рыболовный флот СССР к тому моменту переживал свой золотой век, вылавливая миллионы тонн морепродуктов. На этот раз руководство страны решило стандартизировать процесс и закрепило за рыбой конкретный день − четверг.

Вокруг этого выбора до сих пор ходит много легенд. Согласно официальному обоснованию партийных статистов, четверг был самым экономически целесообразным днем для сбыта скоропортящейся рыбы, так как к середине недели поставки распределялись по точкам общепита, и этот день идеально подходил для массовой реализации.

Сыграла роль и психология рабочего класса. Пятница считалась предвыходным днем, когда производительность труда и так падала, а портить людям настроение постным меню в самом конце недели руководство не хотело.

Понедельник и вторник требовали максимальной энергии для вхождения в рабочую колею, поэтому там требовалось мясо. Четверг оказался идеальным, спокойным компромиссом посередине недели.

Минтай – символ эпохи

Если в тридцатые годы Микоян пытался продвигать благородную каспийскую рыбу и крабов, то в семидесятых годах символом рыбного четверга стали океанические виды. Именно тогда советские люди близко познакомились с хеком, макрурусом, путассу, мойвой, ледяной рыбой и, конечно же, минтаем.

Минтай в те годы считался рыбой низшего сорта, часто использовался как корм для домашних животных, но по четвергам он становился королем столов. Кулинарные книги и плакаты заявляли, что океаническая рыба невероятно полезна, богата микроэлементами и аминокислотами.

Однако общественность нововведение встретила без восторга. Проблема заключалась не в самой рыбе, а в специфике советского общепита. Рыба доставлялась в столовые многократно перемороженной, из-за чего теряла вкусовые качества. А повара, привыкшие готовить мясные котлеты с добавлением хлеба, пытались применять те же технологии к рыбе.

Результатом становились специфические, суховатые биточки с характерным резким запахом, который в четверг заполнял кварталы вокруг любой столовой. Те граждане, кто категорически не переносил подобное меню, в четверг либо шли в дорогие рестораны, на которые постановление часто не распространялось, либо просто приносили домашние обеды в баночках.

Гастрономическое наследие

Рыбные четверги продержались в СССР до конца восьмидесятых годов и ушли в прошлое вместе с распадом советской системы распределения. С высоты прошедших десятилетий становится очевидно, что принудительный общепит не смог привить людям искреннюю любовь к дарам моря.

Настоящая гастрономическая революция произошла гораздо позже и уже на добровольной основе. Особое проявление этого тренда сегодня можно наблюдать в Казахстане. Страна с глубокими кочевыми традициями и историческим культом высококачественного мяса − конины, баранины и говядины − в последние годы переживает настоящий бум современной гастрономии.

Переосмысление рациона привело к тому, что в меню ведущих казахстанских ресторанов мясные бестселлеры теперь уверенно соседствуют с изысканными блюдами из рыбы, включая деликатес из Западного Казахстана фишбармак.

Отвечая на запросы сторонников здорового питания, шеф-повара виртуозно работают как с локальной каспийской и речной рыбой, так и со средиземноморскими деликатесами, создавая гармоничный баланс между традициями и мировыми трендами. То, чего советская власть пыталась добиться строгими партийными директивами и безликим минтаем, современная гастрономия и диетология реализовали через культуру вкуса, эстетику подачи и свободу выбора.