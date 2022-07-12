Четверо детей отравились после дезинсекции клопов в отеле Алматы

В городе Алматы четверо детей отравились после проведенной в отеле дезинсекции. Они были госпитализированы с химическим отравлением в Центр детской неотложной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Дети получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службу управления общественного здравоохранения Алматы

Отравление произошло в одном из отелей Алматы, куда дети разместились, чтобы принять участие в соревнованиях.