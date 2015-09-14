Четверо молодых граждан расстреляны в Байконуре

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В Байконуре неизвестные открыли огонь по четверым молодым гражданам, в результате один погиб и трое ранены, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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По данным Следственного комитета РФ, в ночь на 12 сентября двое мужчин, вооруженных гладкоствольным оружием, из хулиганских побуждений во дворе дома на пересечении улиц Максимова – Титова открыли стрельбу по группе молодых людей. В результате стрельбы молодой человек 1999 года рождения скончался по дороге в больницу. Еще трое граждан, 1991, 1992 и 1997 годов рождения, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в реанимации.
"В настоящее время личности подозреваемых установлены, ведется их розыск. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении российских правоохранительных органов.
Следственным комитетом РФ на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело по факту убийства.