Четверо военнослужащих погибли на учениях в Актау

При проведении учений "Центр-2015" в Актау в Каспийском море из-за сильной волны затонули четыре единицы БТР-80. По предварительным данным, четверо военнослужащих срочной службы утонули, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, 18 сентября, в Актау при проведении 2-го этапа учения "Центр-2015" "Ведение операции группировками войск на центрально-азиатском стратегическом направлении" (расстояние 5 км от полигона "Оймаша") при выполнении эпизода "высадка морского десанта и блокировка плацдарма" в море вышли 6 единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонули четыре единицы БТР-80. Две единицы техники вышли своим ходом на берег. Предварительно утонули четверо военнослужащих срочной службы", – говорится в сообщении пресс-службы МО РК.
Министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов поручил Главной инспекции оборонного ведомства срочно сформировать специальную группу и вылететь на место происшествия для полного выяснения подробностей и причин данного инцидента.
"Текущая ситуация находится на личном контроле министра обороны РК", – отмечают в ведомстве.
По информации телеканала "КТК", погибшими оказались 19-летние Бауыржан Жолдыбай, который призывался из Сузакского района Южно-Казахстанской области и Асылжан Махамбетов из Кульсаринского района Атырауской области. Кроме того, погибли 23-летний Замир Адилов из Енбекшиказахского района Алматинской области и 19-летний Багытжан Калыбай, который призывался из поселка Макат Атырауской области.
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