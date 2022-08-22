Четверо взрослых и ребенок погибли на трассе в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"40-летняя водитель автомашины "Lada Largus", двигаясь со стороны Кандыагаша в направлении поселка Кенкияк, на 54 км автодороги "Покровка – Жанажол" Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте аварии.

Еще один пассажир скончался в Центральной районной больнице.

Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы, отметили в полиции.