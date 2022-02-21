Четверть безработных в Нур-Султане составляет молодежь – Центр занятости

Общество
Ораз Диасов
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов на брифинге в акимате озвучил количество безработных в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Количество безработных в Нур-Султане составляет 28 226 человек: мужчин - 14 165, женщин- 14 061. Доля молодежи в возрасте 15-28 лет составила 22% или 6 203 человека", - сообщил Талгат Есимов.

По его словам, в  целом в столице уровень безработицы, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3 % (по РК – 4,9%).

По итогам 2021 года 23 240 человек охвачено мерами содействия занятости в рамках Государственной программы "Еңбек".

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Море любит сильных
Будни артиллерийской бригады
Валовое национальное счастье
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Жизнь, отданная слову
Триумф таланта
Хранители национальных традиций
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Спасет из огня
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Искали сакуру – нашли весну
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Валовое национальное счастье
Исполнили марши и вальсы
Свыше $10 тыс. получил каждый участник ВОВ в Казахстане
Сведения о 705 тысячах фронтовиков доступны на портале «Бат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]