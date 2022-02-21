Четверть безработных в Нур-Султане составляет молодежь – Центр занятости

Заместитель директора столичного Центра занятости населения Талгат Есимов на брифинге в акимате озвучил количество безработных в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Количество безработных в Нур-Султане составляет 28 226 человек: мужчин - 14 165, женщин- 14 061. Доля молодежи в возрасте 15-28 лет составила 22% или 6 203 человека", - сообщил Талгат Есимов.
По его словам, в целом в столице уровень безработицы, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3 % (по РК – 4,9%).
По итогам 2021 года 23 240 человек охвачено мерами содействия занятости в рамках Государственной программы "Еңбек".