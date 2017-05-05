​Четверть века дружбы

Открывая встречу, руководитель ассоциации, член Совета Ассамб­леи народа Казахстана Александр Барон отметил, что за прошедшую четверть века между двумя государст­вами сложились дружест­венные отношения и надеж­ное экономическое парт­нерство.

– Конечно, экономическое сот­рудничество Казахстана и Израиля имеет большое значение, но очень многое зависит и от общения людей. Как известно, в годы Второй мировой войны в Казахстан были эвакуированы сотни тысяч евреев. Многие из них так и остались здесь, они хорошо помнят, как теп­ло их принимал казахский народ, делясь порой последним куском хлеба, как благодаря этому гостеприимству им удалось спастись от ужасов войны. Чтобы молодежь не забывала уроки истории, наша община каждый год проводит международную научно-практическую конференцию «История. Память. Люди», публикуя затем эти материалы в виде отдельных сборников. Читать эти книги могут и бывшие казахстанцы, которые сейчас живут в Израиле и с которыми наша община поддерживает дружеские отношения. Ведь когда люди дружат между собой, то и межгосударственные связи имеют прекрасные перспективы, – сказал Александр Барон.

Говоря о современном Казах­стане, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Казахстане и Кыргызстане Михаэль Бродский подчеркнул, что Казахстан за годы независимости добился впечатляющих успехов как внутри страны, так и на мировой арене, став ключевым игроком во многих международных процессах. Недаром Казахстан избран в Совет Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Это признание заслуг государства в укреплении мира и безопасности на планете.

– Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Казахстана. Для нас это была возможность завязать тесные отношения с государством, которое расположено в важном для Израиля регионе, и выстроить взаимовыгодные экономические отношения. Вы знаете, что в течение многих лет Израиль закупал в Казахстане нефть и другие полезные ископаемые на сумму свыше миллиарда долларов в год. А для Казахстана установление дипломатических отношений с Израилем дало возможность завязать более прочные отношения с западным миром и получить доступ к израиль­ским технологиям, прежде всего в таких областях, как сельское хозяйство, медицина, мобильная связь и безопасность, – сообщил Михаэль Бродский.

Сейчас отношения между нашими странами вышли на новый уровень, и, пожалуй, самым важным моментом в этом стал официаль­ный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Казахстан в декабре прошлого года. Как отметил Михаэль Бродский, это был первый визит руководителя Израиля в Центральную Азию, во время которого подписан ряд документов, представляющих взаимный интерес. В частности, была достигнута договоренность об открытии прямых полетов между Казахстаном и Израилем. Еще один важный вопрос – это взаимная отмена виз, чтобы граждане обеих стран могли свободно ездить друг к другу. По мнению посла, два этих шага серьезно активизируют бизнес-контакты, дадут толчок развитию туризма.

– Надеемся, что в нынешнем году мы сможем реализовать эти соглашения, что позволит еще больше сблизить наши народы и бизнес-сообщества на основе взаимной симпатии и взаимного уважения. При этом надо отметить, что, как сказал господин Барон, важны не только межгосударственные связи, но и отношения между народами. И в этом большую роль играет еврейская община «Мицва», которой много делается для укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Израилем. Я уверен, что взаимовыгодные отношения будут развиваться и в будущем. В ближайшее время мы планируем провести здесь, в Алматы, два бизнес-форума. А в мае – Дни Израиля в Казахстане, во время которых наши казахские друзья смогут ознакомиться с израильской культурой, – сообщил Михаэль Бродский.

У истоков дипломатических отношений между Израилем и Казахстаном стоял первый премьер-министр независимого Казахстана, почетный консул Израиля в РК Сергей Терещенко. На встрече он вспомнил о своем первом официаль­ном визите в Израиль 30 сентября 1992 года, когда в дружественную нам страну прибыла большая казахстанская делегация, в состав которой входили и бизнесмены.

– Но до этого мы уже начали работать с израильтянами, внедряя у себя в Казахстане израильскую технологию капельного орошения, – сказал Сергей Терещенко. – Нас интересовали и другие вопросы в области сельского хозяйства. Помню, во время визита я, как бывший аграрий, поинтересовался, что сделано Израилем в области развития молочного скотоводства. А надо сказать, что в этой стране выведена уникальная порода молочного скота – голштинско-израильская, и сегодня в Израиле 120 тысяч таких коров, каждая дает в среднем по 12 тысяч литров молока в год, такого нет нигде в мире! И что интересно, израильским фермерам государство доплачивает, чтобы они не производили молока больше, чем его нужно.

Но сельское хозяйство – не единственная отрасль, где наши страны имеют общие интересы. Кстати сказать, еще 25 лет назад во время того первого визита мы договорились об открытии прямых авиасообщений между Казахстаном и Израилем, и они осуществлялись: компания «Эйр Казахстан», а потом «Саяхат» летали напрямую в Израиль. Но, к сожалению, в силу разных причин эти полеты прекратились, поэтому сейчас очень важно их возобновить. И я думаю, это удастся. Ведь позиция Израиля сегодня такова – размещать как можно больше высокотехнологичных производств на территории Казахстана. У нас можно производить товары по израильским технологиям, а затем продавать их на рынке Китая, потому что Китай провозгласил, что ежегодно будет закупать товаров на 1,2 триллиона долларов. У Казахстана в этой сфере огромный потенциал.

Мы будем развивать сотрудничество и в рамках ЕАЭС, а также трехстороннее сотрудничество между Казахстаном, Израилем и Китаем в рамках проекта «Один пояс, одна дорога», тем более что у израильтян очень много высоких технологий не только в области сельского хозяйства, но и в сфере коммуникаций, в медицине, в других областях. Например, наш Национальный союз пчеловодов «Бал-Ара» ежегодно отправляет учиться в Израиль наших пчеловодов, потому что мы считаем, что Казахстан должен стать государст­вом номер один по производству меда. Занимаемся мы и производством орехов – грецких, фисташек, фундука и ореха пекан, и нас также интересует израильский опыт.

Кроме того, Израиль занимает лидирующие позиции в области здравоохранения. Не зря в этой стране шутят: «если ты даже захочешь умереть, тебе этого не дадут сделать, настолько там высок уровень медицины». Израильским опытом пользуется весь мир. Тысячи казахстанских врачей, медсестер также прошли обучение в этой стране. Более того, Глава государства Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил рассмотреть возможность передачи в доверительное управление израильским организациям ряда казахстанских университетских клиник. Таким образом, с помощью наших израиль­ских друзей мы можем поднять уровень и отечественной медицины, – сказал Сергей Терещенко.

О дружбе казахстанского и израиль­ского народов говорил в своем выступлении участник Великой Отечественной войны, полковник, член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш. Он зачитал письмо, полученное им накануне заседания «круглого стола», от бывшего казахстанца, а ныне гражданина Израиля Эммунуэля Либина, который почти 30 лет прожил в нашей стране и написал книгу об экономике Казахстана и перспективах сотрудничества наших стран. Леонид Гирш подарил послу Израиля Михаэлю Бродскому книгу своего близкого друга, к сожалению, уже ушедшего из жизни, народного писателя Казахстана, номинанта на Нобелевскую премию Мориса Симашко «Четвертый Рим», которая была издана в Казахстане к 90-летию известного писателя, с предложением пере­вести ту книгу на иврит и издать ее на истори­ческой родине Симашко.

25 лет сотрудничества между Казахстаном и Израилем стали темой выступлений и заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонида Питаленко, представителя МИД РК Алмаши Ареновой, других участников встречи. Они подчеркивали, что Казахстан и Израиль могут эффективно взаимодействовать по самому широкому кругу вопросов, и сегодняшняя встреча еще раз подтвердила это.