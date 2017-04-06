​Четверть века международного признания

На открытии торжественного соб­рания в столице Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы присоединились к международному олимпийскому движению, и это стало важнейшей частью строительства нового, независимого Казахстана, ведь олимпийское движение – это больше, чем спорт, это философия жизни, которая основана на ценностях открытости, единства, взаимоуважения, физического и нравственного совершенствования. Все это совпадает с принципами построения нового, независимого Казахстана и наших программ, которые мы реализуем».

Астану в середине марта посетил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Кувейта Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, к участникам торжеств с видео­посланием обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. И в Алматы, и в Астане юбилейные мероприятия собирали большое количество ветеранов – выдающихся атлетов, тренеров, спортивных функционеров, которые были награждены орденами НОК Казахстана и медалями в честь 25-летия комитета.

За два года до мечты

Вместе с тем нелишне вспомнить о том, что Национальный олимпийский комитет Казахской ССР был создан еще 3 февраля 1990 года на учредительной конференции в Алма-Ате. Подобные спортивные структуры к тому времени уже появились и в рес­публиках Прибалтики, и в Грузии, и в России. Жизнь подсказывала, что и у нас пора создавать нечто подобное, но не подсказала... для чего? Да, это была объективная необходимость, время того требовало. В такой важной сфере общественной жизни, какой является олимпийское движение, наступали большие перемены, активно шли процессы демократизации. Национальный олимпийский комитет Советского Союза постепенно отказывался от монополии на истину, от командных функций, передавая решение многих вопросов на места.

Но что мог решать олимпийский комитет союзной республики, не признанный никем, кроме своих соседей, таких же новообразованных общественных организаций, тоже не понимающих, что дальше-то делать?

У нас решили, что пора заняться «всемерным развитием и укреплением единства олимпийского движения в стране и мире; средствами физичес­кой культуры и спорта содействовать физическому и духовному воспитанию народов и нацио­нальностей, проживающих на территории Казахской ССР, а также развитием массовой физичес­кой культуры и народного спорта в республике, Советском Союзе и во всех странах мира».

Уж за что-то браться, так с размахом, послужить – так всему миру... И это в то самое время, когда перебои с финансированием были гарантированы не только НОКу, но и его основному спонсору – Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Казахской ССР. А что касается каких-то правовых аспектов деятельности НОКа, то членство в Международном олимпийском комитете в обязательном порядке обуславливалось признанием страны в Организации Объединенных Наций. И только после признания Национального олимпийского комитета МОКом, а еще раньше – признания респуб­ликанских федераций по видам спорта соответствую­щими международными федерациями, страна могла получить самостоятельный выход на олимпийскую арену.

У нас же в 1990-м в уставе НОКа была гремучая смесь, состоявшая из положений Олимпийской хартии и социальной части Программы КПСС. Мы гордились своими олимпийскими чемпионами, но никто ни в Европе и Америке, ни в Азии и Австралии не говорил, что они – спортсмены Казахстана. Не было на политической карте мира такой страны. Не было и тогда, когда 11 членов рабочего президиума учредительной конференции и почти сотня членов будущего Олимпийского комитета Казахстана собрались в здании Казахского драмтеатра на первое заседание новой спортивной общественной организации.

Список рабочего президиума возг­лавлял председатель подготовительного комитета, член НОК СССР, председатель Госкомспорта Казахской ССР Аманча Акпаев. Первым президентом Национального олимпийского комитета Казахской ССР был избран заслуженный мастер спорта, чемпион мира по современному пяти­борью Тимур Досымбетов.

Выход на большую арену

Начало девяностых годов прошлого столетия ознаменовалось серьезными потрясениями – не стало СССР. Развал страны развел по национальным квартирам и спорт. А 9 марта 1992 года Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан вместе с еще одиннадцатью НОКами новых независимых государств в Лозанне был принят временным членом МОКа. Ограничение для новичков было, по сути, лишь одно: до конца 1992 года спортсмены этих стран должны были выступать на всех крупнейших соревнованиях, включая обе Олимпиады, в составе объединенной команды Содружества Независимых Государств. МОК еще не готов был к безусловному приему такого огромного количества стран, но все уже видели, чувствовали, что недалек тот день, когда атлеты Казахстана смогут выступать на Олимпиадах самостоятельной командой.

Не знаю, все ли поняли тогда, перо какой жар-птицы очутилось в руках целого народа? Какие перспективы открылись вдруг перед гигантской по площади (на нашей территории, например, запросто уместились бы пять Франций!), богатейшей по количеству полезных ископаемых страной. Думаю, первыми это поняли руководители молодого государства, а сразу за ними, возможно, спортивные функционеры.

В начале апреля 1992-го мы только готовились «аргументировать» свою спортивную самостоятельность. К апрелю полным ходом шла работа по вступлению наших федераций в ряды международных спортивных объединений. Казахстанцев уже временно приняли в свои ряды меж­дународные федерации волейбола, велоспорта, баскетбола, современного пятиборья и биатлона. Положительные ответы были получены из штаб-квартир международных федераций плавания, фехтования, парусного спорта, настольного тенниса, тяжелой атлетики, футбола, лыжного спорта и других: здесь дело тоже было за временем. Кроме того, отправлены документы на вступление в международные федерации бокса, дзюдо, легкой атлетики, ганд­бола, стрельбы, бадминтона, гребли и так далее.

Вот для обсуждения этих вопросов 11 апреля 1992 года и созывалась вторая сессия Национального олимпийского комитета Республики Казах­стан. У нас тогда верили и надеялись, что в ближайшие годы казахстанцы не только получат возможность самостоятельной командой выступать на всех крупнейших соревнованиях, но и что столице республики вполне по плечу принять как минимум зимние Азиатские игры. А там, глядишь, и попытаться выдвинуть Алма-Ату в ­число столиц Белой Олимпиады.

А еще на второй сессии НОК РК было предложено серьезнее поговорить об итогах зимней Олимпиады в Альбервиле и предстоящих летних Играх в Барселоне. Вот на решение каких проблем в своем докладе настраивал участников сессии президент НОКа Тимур Досымбетов и в заключительном слове – Аманча Акпаев.

Впрочем, началась сессия с того, что президент НОК Казахстана Тимур Досымбетов объявил о своем решении оставить этот пост. Президиум удовлетворил просьбу и рекомендовал на должность президента Аманчу Акпаева. Сессия с этим согласилась, утвердив его президентом. Тимур Камалович два с лишним года честно отслужил на посту руководителя комитета, возглавив его в первый же день существования НОКа. В 1992-м, когда наш Национальный олимпийский комитет хотя и временно, но уже был признан МОКом, когда в Алма-Ате с нетерпением ждали приезда президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча и других видных деятелей олимпийского движения, когда наше суверенное государство входило в мировое сообщество (и международные спортивные организации в частности), потребовалось укрепление руководящего состава НОК Казахстана. А уж в компетенции Аманчи Акпаева вряд ли кто мог усомниться. Долгие годы он возглавлял спортивный штаб республики, участвовал во многих спортивных форумах, был лично знаком с видными спортивными деятелями Европы, Азии и других континентов. Опыт – дело очень важное, и потому неофициальная версия мотивов тогдашней смены руководства НОК Казахстана не расходится с официальной: Нацио­нальный олимпийский комитет РК на самом важном витке его развития возглавил более зрелый человек, «матерый» функционер, искусный политик и многоопытный практик.

В тот же день Тимур Досымбетов был утвержден первым заместителем президента НОК РК, что, безусловно, говорило о бессрочности кредита доверия к нему со стороны нового руководителя комитета.

...Такой у нас была олимпийская весна 1992 года. С той поры прошло 25 лет, за которые, по выражению Елбасы, «Казах­стан стал достойным членом международной олимпийской семьи, казахстанский флаг поднимался на всех прошедших Олимпиадах, а гимн нашей страны гордо звучал в честь одержанных нашими спортсменами побед».