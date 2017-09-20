​Четверть века партнерства

Наталия Акопян

Государственный секретарь отметила стратегический характер двусторонних отношений между нашими странами, о чем свидетельствуют регулярные встречи лидеров двух государств.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула вклад Кейдзо Такеми в развитие межпарламентских отношений между Казахстаном и Японией. Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) является важной площадкой для диалога между парламентариями, обмена опытом по вопросам народонаселения и развития, выработки общей стратегии сохранения репродуктивного здоровья и защиты прав женщин.

– Форум АФПНР работает по трем основным приоритетам: во-первых, это усиление роли женщин, во-вторых, это инвес­тиции в молодежь, в-третьих, это активное долголетие. Я очень надеюсь на то, что в Казахстане люди обратят больше внимания на деятельность АФПНР, в частности в сфере инвестиций в молодежь, – рассказал председатель АФПНР Кейдзо Такеми.

На встрече также было отмечено, что наша страна проводит последовательную политику в области расширения прав и возможностей женщин, которые обозначены в Концепции семейной и гендерной политики в Рес­публике Казахстан до 2030 года.

– Сегодня Казахстан благодаря социально-экономическим достижениям и выходу на качественно новый уровень развития корректирует вопросы содействия развитию и рассматривает возможность увеличения помощи наиболее нуждающимся странам, в частности Афганистану и государствам Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим совместно с ПРООН и МИД Японии разработан проектный до­кумент «Содействие Казахстану в сотрудничестве с Афганистаном в области официальной помощи развитию», – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Она также добавила, что Казахстан впервые приступил к обязанностям непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, и совпадение сроков участия РК и Японии в дея­тельности СБ ООН в нынешнем году открывает дополнительные возможности для развития партнерских отношений.

В завершение встречи Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова пожелала депутату палаты советников Пар­ламента Японии плодотворного пребывания в Казахстане и выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений между РК и Японией.

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Казахскую тазы представили на международной выставке
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Растет интерес к Алматы
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

