​Четверть века партнерства

Государственный секретарь отметила стратегический характер двусторонних отношений между нашими странами, о чем свидетельствуют регулярные встречи лидеров двух государств.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула вклад Кейдзо Такеми в развитие межпарламентских отношений между Казахстаном и Японией. Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) является важной площадкой для диалога между парламентариями, обмена опытом по вопросам народонаселения и развития, выработки общей стратегии сохранения репродуктивного здоровья и защиты прав женщин.

– Форум АФПНР работает по трем основным приоритетам: во-первых, это усиление роли женщин, во-вторых, это инвес­тиции в молодежь, в-третьих, это активное долголетие. Я очень надеюсь на то, что в Казахстане люди обратят больше внимания на деятельность АФПНР, в частности в сфере инвестиций в молодежь, – рассказал председатель АФПНР Кейдзо Такеми.

На встрече также было отмечено, что наша страна проводит последовательную политику в области расширения прав и возможностей женщин, которые обозначены в Концепции семейной и гендерной политики в Рес­публике Казахстан до 2030 года.

– Сегодня Казахстан благодаря социально-экономическим достижениям и выходу на качественно новый уровень развития корректирует вопросы содействия развитию и рассматривает возможность увеличения помощи наиболее нуждающимся странам, в частности Афганистану и государствам Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим совместно с ПРООН и МИД Японии разработан проектный до­кумент «Содействие Казахстану в сотрудничестве с Афганистаном в области официальной помощи развитию», – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Она также добавила, что Казахстан впервые приступил к обязанностям непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, и совпадение сроков участия РК и Японии в дея­тельности СБ ООН в нынешнем году открывает дополнительные возможности для развития партнерских отношений.

В завершение встречи Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова пожелала депутату палаты советников Пар­ламента Японии плодотворного пребывания в Казахстане и выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений между РК и Японией.