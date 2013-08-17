Четверть века в «Казправде»

Вячеслав Сергеевич всегда подтянут и предельно серьезен, объективен и оперативен. Жизнь журналиста сродни белке в колесе. Практически нет времени на личное, он всегда в творческом поиске. Хотя у кого-то может сложиться вполне поверхностное представление о профессии собственного корреспондента: с кровати встал, тапочки надел – уже на работе!

Оперативная составляющая для ежедневной газеты – один из приоритетов. Чтобы своевременно получить информацию, нужно не просто много бегать, но еще и знать, куда и зачем бежишь. Дутые сенсации – однозначно – не путь Вячеслава Лебедева. Собственного корреспондента по Жамбылской области отличают взвешенный подход и аналитический склад письма.

Слава давно слывет в редакции виртуозом информации. Он может так емко и лаконично рассказать о событии в каких-то тридцати строчках, что читатель в состоянии ощутить свою причастность к нему. Вкусно подано, пальчики оближешь! Это и есть высший пилотаж нашей профессии.

Журналистика – это, без преувеличения, информационный конвейер, и каждый сотрудник редакции в нем – винтик. Если где-то какой-то механизм дал сбой, это сразу сказывается на работе всего коллектива. Четверть века – достаточно большой жизненный промежуток, чтобы пройти проверку по всем статьям: и на профессиональную пригодность, и на человечес­кие качества.

Вячеслав Лебедев с честью выдержал эту проверку временем и самыми разными обстоятельствами, доказав, что не писать он не может. Действительно, без глубокой привязанности к профессии в журналистике надолго не задерживаются, ведь эта сфера очень больших душевных вложений.

Казправдинцы