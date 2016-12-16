Свежий выпуск
​Четвертый аспект глобализации
Досжан НУРГАЛИЕВ

– Уважаемый Рафис Фанисович, как вы знаете, на саммите G20 в Ханчжоу Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев озвучил ряд конст­руктивных предложений, включая инициативу об определении коммуникативной площадки G-Global в качест­ве центра диалога между «двадцаткой» и остальными странами мира. В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение о том, насколько это актуально сегодня и какую пользу для общего прогресса может принести диалог в формате G-Global?

– Когда мы говорим о глобализации, то чаще ведем речь об экономических аспектах этого процесса – движении капитала, товаров и кадровых ресурсов. Но, к сожалению, мировое сообщество забывает еще об одном, не менее важном аспекте глобализации – интеллектуальном взаимодействии и движении идей. Замечу, что это очень важный фактор развития, который нельзя и даже опасно сбрасывать со счета. Ведь от того, какие идеи доминируют в мировом сообществе, кто их формирует и что они собой представляют, во многом зависят взаимоотношения между государствами и регионами. Однако сегодня в этом плане мы видим доминирование небольшого круга идей, исходящих от узкого круга лиц. Причем зачас­тую мировой публике предлагаются такие взгляды, которые демонстрируют однобокое представление о мире и не всегда предусматривают наличие альтернативных точек зрения.

В этом плане инициатива Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева, озвученная в ходе саммита G20 в Китае, об использовании коммуникативной платформы G-Global в качестве официальной площадки для усиления диалога между странами является очень интересной и перспективной идеей. Во-первых, она расширяет узкий формат G20, превращая его в ­G-Global – глобальный формат. Это дает возможность всем ученым, специалистам и политикам без ограничения высказывать свои мысли и взгляды относительно текущих и предстоящих задач человечества. По сути, логика поступательного развития предполагает именно такой формат взаимодействия, при котором интересы всех стран должны охватываться и учитываться в полной мере теми, кто принимает общие для всех решения. Без этого сегодня трудно назвать демократию глобальным принципом равновесия, а самих приверженцев данной политики – апостолами мира, стабильности и демократии.

Во-вторых (и что особенно важно), эта платформа позволяет консолидировать ведущих интеллектуалов мира для предложения своих программ и стратегий по мирному сотрудничеству и кооперации ради построения стабильного и устойчивого мира. Последствия предыдущего и текущего глобального кризисов практически испытали на себе все страны мира. При этом наиболее остро их ощутили молодые независимые государства, не успевшие сформировать прочную базу для устойчивого развития в условиях турбулент­ности мировых рынков. С капитализацией основных секторов экономики эти страны столкнулись с проблемой цикличности воспроизводственных процессов, турбулентности внешних рынков, стабилизации валютных курсов и другими трудностями, что, безусловно, не лучшим образом отражается на их состоянии в целом.

В этих условиях антикризис­ное регулирование является важной функцией государства, осуществляемой на основе рекомендаций и планов, разработанных экспертами международных институтов развития и представителями научного сообщества.

В-третьих, эта платформа демократична, так как позволяет всем странам независимо от их величины и влияния вносить свой вклад в формирование контуров будущего развития нашей цивилизации.

– Как вы оцениваете уровень развития экономики Казахстана за 25 лет независимости страны в условиях рыночных реалий и какие шансы, на ваш взгляд, имеются у республики для выхода на уровень стран с развитой экономической системой?

– Как человек, который видел первую волну независимос­ти развивающихся государств после Второй мировой войны, и как ученый, который изучал успехи и вызовы независимого развития среди многих стран мира, могу сказать, что все познается в сравнении. И в этом смысле Казахстан не исключение. Казахстан принадлежит к очень небольшой группе государств мира, которые сумели сформировать стабильные и быстрорастущие экономические системы. Здесь, конечно же, сыграло свою важную роль умение комбинировать рыночные механизмы с инструментами государственной политики и стратегического планирования. Поэтому есть все основания полагать, что если Казахстан и далее будет целенаправленно воплощать свои экономические стратегии и приоритеты, то в недалеком будущем он обеспечит себе выход на уровень стран с развитой экономической системой.

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