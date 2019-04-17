Общество
Четвертый год подряд в Казахстане падает рождаемость – исследование
Екатерина Елисеева
В Казахстане падает рождаемость четвертый год подряд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

"В текущем году численность казахстанцев достигла 18,4 миллиона. Впрочем, это лишь на 1,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2010–2017 годах рост составлял минимум 1,4%, а в 2014–2015-м достигал 1,5%. К началу прошлого года из 390,3 тысячи родившихся почти треть составляли первые дети в семье, ещё 29,2% — всего вторые. Поясним: для роста населения страны необходимо, чтобы в каждой семье было не менее трёх детей. Среди всех казахстанских домохозяйств всего 54,3% составляли те, в которых были дети. Из них лишь в 28,1% домохозяйств проживало 3 и более детей, и всего в 8,5% — 4 и более", – сообщается на сайте. 

Напомним, в Казахстане семья считается многодетной, если в ней четверо и более детей.



Один из ключевых моментов в стимулировании рождаемости — обеспеченность населения жильём. Для помощи многодетным и неполным семьям, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов, разработано новое направление госпрограммы "Нұрлы жер" — кредитование малообеспеченных семей на приобретение жилья. Реализовывать его будет Жилстройсбербанк.

Пилотно проект запустился в Алматы. В то же время с мая реализация этого направления будет запущена повсеместно, после внесения соответствующих изменений в программу "Нұрлы жер".

Условия программы делают жильё доступным для самых уязвимых слоёв населения. Первоначальный взнос по программе составит 10% от стоимости жилья, ставка — 2% (аналогичных проектов в РК ещё не было), срок — до 20 лет.
Семьям, которые не имеют средств на оплату первоначального взноса, будет предоставлена возможность получения жилищных сертификатов (по решению местных акиматов). Номинал сертификата — 1 млн тенге.

В Жилстройсбербанке отдельно подчеркнули, что новое направление смоделировано так, чтобы платежи по кредиту были примерно равны суммам, которые сейчас семьи платят за арендное жильё.



Напомним, Нурсултан Назарбаев в ходе XVIII съезда партии "Нур Отан" в феврале этого года заявил: "Надо повышать доступность жилья для многодетных, неполных и семей с низкими доходами. Для этих категорий граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2–3% годовых через систему жилстройсбережений. На эти цели Жилстройсбербанку будет выделяться ежегодно по 50 млрд тенге".

Также Елбасы поручил построить более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных. На эти цели также будет выделяться 50 млрд тенге ежегодно.

"Акимам надо пересмотреть региональные программы помощи с учётом партийного проекта "Счастливая семья"("Бақытты отбасы")", — сказал Лидер нации.

Этот посыл более чем актуален. Напомним, показатели рождаемости сокращались уже три года подряд, и по итогам 2017-го составили всего 21,6 родившихся на 1000 человек. Также три года подряд сокращался и естественный прирост, составив к началу прошлого года всего 14,5 человек на тысячу жителей РК.

Статистика создания новых семей также не внушала оптимизма. Количество браков на 1000 человек составляло в 2017 году 7,9 против 8 в 2016-м, разводов — 3 против 2,9 на тысячу жителей.


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