Четвертый сезон Astana arlans

[caption id="attachment_13149" align="alignleft" width="300"] фото Эдуарда ГАВРИША[/caption]

Напомним состав группы «B», в которой выступят наши боксеры. Помимо команд из Астаны и Баку за очередные награды WSB в ней будут бороться Mexico Guerreros (Мексика), Cuba Domadores (Куба), Russia Boxing Team (Россия) и Hussars Poland (Польша). В группе «А» на ринг приглашаются мастера кожаной перчатки из Ukraine Otamans (Украина), USA Knookouts (США), Argentina Condors (Аргентина), Dolce & Gabbana Tunder (Италия), German Eagles (Германия) и Argentina Desert Hawks (Аргентина).

Мы уже не раз писали о том, что формат WSB нынче сильно поменялся. Вместо пяти весовых категорий в боях будут задействованы все 10, и как раз в рамках олимпийского «килограммоисчисления». Это сделано для того, чтобы, начиная с нового сезона, боксеры набирали очки в зачет будущих олимпийских квот, ведь именно во Всемирной серии бокса намечается едва ли не самый массовый отбор участников летних Игр-2016 года в Рио-де-Жанейро.

Познакомить с командой, рассказать о новичках и поговорить о перспективах руководство Astana arlans пригласило журналистов в Центр олимпийской подготовки боксеров, расположенный в Талгарском районе Алматинской области. Самыми востребованными на церемонии подписания контрактов были, естественно, генеральный директор клуба Болат Манкенов и главный тренер команды Сергей Корчинский. Но сам брифинг начался после того, как Манкенов торжественно вручил договоры двум десяткам новых членов команды.

Такое существенное расширение состава вызвано как раз увеличением количества весовых категорий в WSB. К столу президиума один за другим выходили заключившие контракт боксеры, и Манкенов коротко знакомил журналистов с каждым из них. Мы обратили внимание на то, что почти все новички (за исключение одного армянского спортсмена) являются гражданами Казахстана, воспитанниками отечественного бокса. И здесь есть логичное объяснение: коль уж через WSB в четвертом и пятом сезонах будут отбираться участники Олимпийских игр, то нам следует именно казахстанцам дать шанс выступить на главных состязаниях четырехлетия, а не «взращивать» на своей базе и за свои деньги будущих соперников-иностранцев.

Впрочем, и вовсе от легионеров Astana arlans отказаться не может. Грех было бы расторгнуть уже имеющийся контракт с такими сильными, надежными бойцами, как украинец Сергей Деревянченко или ставшим любимцем казахстанских болельщиков иранцем Эхсаном Роузбахани, напористыми, всегда заряженными на победу хорватами Хрвое Сепом и Филипом Хрговичем.

На предстартовой пресс-конференции был оглашен список из 35 боксеров, призванных в нынешнем сезоне под знамена казахстанского клуба. С интересом мы узнали, что это, вероятнее всего, еще не окончательный состав команды: из уст модераторов несколько раз прозвучала мысль о том, что дорога в Astana arlans не закрыта и для членов национальной сборной Казахстана, успешно выступивших на недавнем чемпионате мира в Алматы. После окончания церемонии вручения контрактов я спросил у Болата Манкенова: «Вы сейчас озвучили приглашение для того, чтобы журналисты его передали главному тренеру сборной РК Мырзагали Айтжанову и самим боксерам или разговоры об этом между вами велись еще раньше?»

– Конечно, все просто так не делается. Мы отправили Казахстанской федерации бокса и тренерскому совету сборной страны официальное письмо, в котором сообщили о том, что хотели бы заявить девятерых боксеров в состав команды Astana arlans. Девятерых, потому что Иван Дычко и так у нас заявлен, зарегистрирован в нашем клубе с третьего сезона. Призвать любителей в профессиональную команду нам было позволено, всех участников чемпионата мира мы успели заявить в положенный срок, до 5 ноября. Скажу честно: заявить мы можем хоть сто человек, но до конца ноября обязаны еще и зарегистрировать своих боксеров в WSB. Думаю, что наши болельщики в ближайшее время непременно увидят в составе столичного клуба и победителей, и призеров чемпионата мира 2013 года.

Сергей Корчинский рассказал о проделанной предсезонной работе, учебно-тренировочных сборах Astana arlans. Подчеркнул, что группа «B» даже визуально выглядит посильнее параллельной, так как в ней (за исключением дебютантов серии, но, конечно, тоже сильной кубинской коман­ды) выступят коллективы, в разные годы побеждавшие в WSB и становившиеся призерами этих соревнований. Задача у арланов одна – повторить свой успех и занять первое место. До сих пор в WSB нет двукратного чемпиона, каждый сезон на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался кто-то новенький, и потому престижно было бы завоевать золотые медали второй год подряд.

А еще Сергей Анатольевич назвал нам предварительный состав казахстанской команды на встречу с бакинцами. 15 ноября в ринг могут выйти Анвар Музапаров (49 кг), Багдат Алимбеков (56 кг), Асхат Уалиханов (64 кг), Сергей Деревянченко (75 кг), Василий Левит (91 кг). А может, и кто-то другой: окончательный состав руководители клуба должны огласить не позже чем за три дня до встречи.

Состав команды Astana arlans на четвертый сезон WSB 2013/14 года

Топовые боксеры:

Мирас Жакупов (52 кг), Багдат Алимбеков (56 кг), Мейрболат Тоитов (56 кг), Самат Башенов (60 кг, капитан команды), Сергей Деревянченко (75 кг), Хрвое Сеп (81 кг), Эхсан Роузбахани (81 кг), Руслан Мырсатаев (св. 91 кг), Филип Хргович (св. 91 кг).

Квалифицированные боксеры:

Олжас Саттибаев (52 кг), Бахытжан Кожабеков (69 кг), Данабек Сужанов (81 кг), Василий Левит (91 кг).

Дебютанты:

Анвар Музапаров (49 кг), Мардан Берикбаев (49 кг), Айдын Ельжанов (52 кг), Мади Шулаков (56 кг), Жандос Момунов (60 кг), Николай Шваб (60 кг), Асхат Уалиханов (64 кг), Жанибек Ажибай (64 кг), Мейирим Нурсултанов (69 кг), Мадияр Ашкеев (69 кг), Ерик Альжанов (75 кг), Арман Рысбек (81 кг), Арбек Абдуганиев (91 кг), Хамзат Гелисханов (91 кг), Армен Симонян (св. 91 кг), Азат Махметов (52 кг), Дидар Утельбаев (56 кг), Нурбол Калжанов (56 кг), Сулейман Бердукаев (69 кг), Азат Камзин (49 кг), Роман Щегринов (60 кг).

Юрий ЛИФИНЦЕВ