​Четвертый шатаут Хенрика

Сколько же «крови» попил нашему клубу в прошлом сезоне нижнекамский «Нефтехимик»... Именно вторая команда из Татарстана во многом сыграла решающую роль в том, что «Барыс» впервые в своей истории не попал тогда в заветную зону плей-офф.

Видимо, оставшаяся обида и стала одним из факторов, позволивших «хищникам» переиграть своих соперников на их площадке и пополнить копилку очередными тремя очками (в этом сезоне «нефтехимики» уже уступали «барсам» в Астане). При этом отрадны факты, что победа была одержана с «сухим» счетом (3:0), а наш шведский легионер-голкипер Хенрик Карл­ссон записал в свой актив уже четвертый шатаут в сезоне.

Стоит отметить, что скоро серьезную конкуренцию (надеем­ся) нашему первому номеру в воротах начнет составлять новичок из Канады: хоккейный клуб «Барыс» и североамериканский голкипер Кевин Поу­лин подписали односторонний контракт, рассчитанный до конца сезона. Игроку 26 лет, его рост – 188 см, а вес – 96 кг. Предыдущие 5 лет он защищал цвета New York Islanders в НХЛ, а также Bridgeport Sound Tigers и Stockton Heat в АХЛ.

Ну а теперь – к игре. Разгром хозяев площадки начался уже с 9-й минуты, когда нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев удачно сыграл на добивании. На 18-й минуте большинство реализовал форвард Найджел Доус, а на 40-й точку в матче поставил нападающий Мартен Сен-Пьер.

Игра запомнилась и грубостью россиян. На 26-й минуте защитник «Нефтехимика» Евгений Рясенский в борьбе за шайбу неумышленно нанес коньком удар по горлу Максима Худякова. А на 36-й минуте очень жестко атаковали нашего защитника Кэма Баркера, которого после удара об борт в чувство приводили врачи. Сегодня «Барыс» сыграет в Тольятти с «Ладой».

Продолжает радовать своим выступлением в ВХЛ карагандинская «Сарыарка». В очередном туре «беркуты» на своей площадке разгромили «Южный Урал» из Орска со счетом 5:1. В это же время усть-каменогорское «Торпедо» дома доиграло до дополнительного времени с челябинским «Челметом», но в конце концов уступило в овертайме со счетом 3:4.