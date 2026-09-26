Четверых блогеров наказали за нецензурную брань в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте полиция привлекла к ответственности четырех блогеров, устроивших прямой эфир в TikTok с нецензурной бранью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Нарушение выявлено сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Участники эфира демонстративно нарушали общественный порядок и выражались нецензурной бранью.

Было установлено, что участники эфира — уроженец Туркестанской области 31-летний Бексултан Аппаз, выступающий в сети под никнеймом "Белый тигр", 22-летний уроженец Кызылординской области Самат Амир под никнеймом "Сампо", 25-летний уроженец Мангистауской области Нургазы Жолдас и 26-летний уроженец Туркестанской области Ерасыл Жумагул — находились в арендованной квартире в Шымкенте.

«Все четверо привлечены к административной ответственности. По решению суда Бексултан Аппаз подвергнут административному аресту сроком на 17 суток, Самат Амир — на 5 суток, Нургазы Жолдас — на 7 суток, Ерасыл Жумагул — на 5 суток», — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции продолжают мониторинг социальных сетей. Публичная демонстрация противоправного поведения в погоне за просмотрами и аудиторией не освобождает от ответственности. Каждому подобному факту будет дана правовая оценка.