Фото: Kolesa.kz
Происшествия
Четыре автокара исчезли при перегоне в Алматинской области

В Алматинской области полицейские задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, связанного с исчезновением 4 автокаров, стоимостью более 37 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В качестве потерпевшего в материалах уголовного дела выступает 60-летний бизнесмен из Шымкента. Согласно материалам дела, в начале апреля из КНР в Казахстан прибыла автотехника (четыре автокара), которую из приграничного Коргаса должны были доставить в Шымкент. Перевезти дорогостоящий груз, оцененный в 37 млн тенге, вызвался неизвестный мужчина, который по телефону договорился с хозяином груза, что технику до места назначения доставят в целости и сохранности. Однако близ Алматы груз бесследно исчез. Водитель автотралла, которого полицейские отыскали в течение нескольких дней, смог лишь пояснить, что сам стал жертвой мошенника.

Как выяснилось, с мужчиной осуществили договор также по телефону и оплатили за услугу в перевозке автокаров лишь в виде аванса. По его показаниям водитель выгрузил технику у села Чапаев в Илийском районе и вновь направился в Коргас по новому поручению неизвестного.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что афера дело рук 35-летнего жителя Алматы, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное мошенничество. Из пропавшей техники сейчас пока найдены 2 автокара, перепроданные на строительные объекты Алматы. Поиск оставшихся двух продолжается", – сообщили в полиции Илийского района.

Уголовное расследование по факту проводится согласно ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".

Подозреваемому, в случае доказательства вины, грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в полиции.

ование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/chetyre-avtokara-ischezli-pri-peregone-v-almatinskoj-oblasti/

Популярное

Все
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут
​​​​​​​Международный опыт управления государственными финансами
Медики заявляют о выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Нур-Султане
Известный политолог прокомментировал прекращение членства Президента в партии "AMANAT"
Объединение партий "AMANAT" и "ADAL" прокомментировал известный предприниматель
Два пассажирских поезда запустят на Алаколь
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе
Специальное приложение позволит сократить число аварий в Казахстане
"AMANAT" остается ядром консолидации сторонников реформ Президента – Госсекретарь
Каждый ребенок достоин школы
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 апреля
Токаев ратует за конкурентные условия на партийном поле Казахстана – общественник
​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану
Обслужи себя сам
Новые меры поддержки лиц с инвалидностью введут в Казахстане
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Глава Минобороны высказался о пропавшем после взрывов под Таразом военном
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Читайте также

Происшествия
Педагог обвиняет в попытке изнасилования бывшего ученика св…
Происшествия
Суррогатный алкоголь продавал рынкам и магазинам цех в Кара…
Транспорт , Происшествия
Продать военную технику пытался житель Атырау - видео
Происшествия , Общество
Массовое отравление студентов в Рудном: назван возможный ис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]