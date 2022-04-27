Четыре автокара исчезли при перегоне в Алматинской области

В Алматинской области полицейские задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, связанного с исчезновением 4 автокаров, стоимостью более 37 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В качестве потерпевшего в материалах уголовного дела выступает 60-летний бизнесмен из Шымкента. Согласно материалам дела, в начале апреля из КНР в Казахстан прибыла автотехника (четыре автокара), которую из приграничного Коргаса должны были доставить в Шымкент. Перевезти дорогостоящий груз, оцененный в 37 млн тенге, вызвался неизвестный мужчина, который по телефону договорился с хозяином груза, что технику до места назначения доставят в целости и сохранности. Однако близ Алматы груз бесследно исчез. Водитель автотралла, которого полицейские отыскали в течение нескольких дней, смог лишь пояснить, что сам стал жертвой мошенника.

Как выяснилось, с мужчиной осуществили договор также по телефону и оплатили за услугу в перевозке автокаров лишь в виде аванса. По его показаниям водитель выгрузил технику у села Чапаев в Илийском районе и вновь направился в Коргас по новому поручению неизвестного.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что афера дело рук 35-летнего жителя Алматы, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное мошенничество. Из пропавшей техники сейчас пока найдены 2 автокара, перепроданные на строительные объекты Алматы. Поиск оставшихся двух продолжается", – сообщили в полиции Илийского района.

Уголовное расследование по факту проводится согласно ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".

Подозреваемому, в случае доказательства вины, грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в полиции.

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