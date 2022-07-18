Четыре базы отдыха сгорели на Алаколе: кто будет возмещать ущерб

Что привело к крупному пожару на побережье озера Алаколь, рассказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Дмитрий Титов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Площадь пожара на побережье озера Алаколь составила порядка трех тысяч квадратных метров. Строения были уничтожены на четырех базах отдыха.

«Основные факторы, которые способствовали быстрому распространению пожара и увеличению площади, – это природные явления: ветер, засушливая погода. Во-вторых, все-таки это очень плотная застройка домов и строительный материал: дома были выполнены из дерева, что тоже способствовало быстрому развитию пожара», – сказал Дмитрий Титов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что первые подразделения пожарных прибыли в течение двух минут. В дальнейшем осуществлялось наращивание сил и средств за счет привлечения дополнительных автомобилей из ближайших пожарных подразделений и задействовали даже местные исполнительные органы.

«Сотрудниками полиции в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Также в этих мероприятиях была задействована пожарная лаборатория. На сегодня проведены все необходимые работы. Если будет установлено виновное лицо, соответственно, на него и будет возложено восстановление материального ущерба, которые понесли хозяева.

Официально пострадавших зарегистрировано не было. Был ряд граждан, которые обращались в ближайшие медучреждения (но обращались в связи с шоковым состоянием), где им была оказана помощь. На предмет ожогов ничего не произошло», – резюмировал спикер.

Напомним, 4 июля 2022 года в 23:20 часов на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар. Из-за сильного ветра до 10 м/с огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Пожар ликвидировали только в 5:40 часов 5 июля. От огня пострадало четыре базы отдыха.