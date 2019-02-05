Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

В Осакаровском районе Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
По информации ДП, дорожная авария произошла сегодня около 12:00 часов на автодороге Караганда - Молодежный в пяти километрах от села Трудовое.
"40-летний водитель автомашины Hyundai Tucson, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Lada под управлением 45-летнего жителя области. В результате ДТП водитель автомашины Lada и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Водителю автомашины Hyundai Tucson оказана медицинская помощь без госпитализации", – рассказали в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.