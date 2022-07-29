Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе в Мангистау

В аварии на трассе Актау – Бейнеу погибли четыре человека и двое пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 28 июля. В Сети появилось видео аварии.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, водитель автомашины Lada Priora, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Benz S-320.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли двое водителей, два пассажира из автомашины Lada Priora. Кроме того, пострадали двое пассажиров, они были госпитализированы в ближайшую районную больницу», – сообщили в полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование.