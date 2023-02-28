Четыре человека пострадали на въезде в Талдыкорган

Фото: polisia.kz

При въезде в Талдыкорган произошло ДТП с участием автомашины Toyota 4Runner. В дорожной аварии пострадали 4 человека, среди них грудной ребенок и пожилая женщина, доставленные на медобследование в больницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, за рулем внедорожника находился 48-летний житель Алматинской области, который не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, которые выясняют обстоятельства ДТП.