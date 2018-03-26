Четыре человека пострадали при лобовом столкновении машин в Мангистау

Фото lada.kz
Авария произошла 25 марта около 23:00 у поселка Мангистау. В Мангистаускую областную больницу
госпитализировали четверых мужчин в возрасте от 19 до 24 лет, сообщает Lada.kz
.
"Один из пострадавших госпитализирован в отделение урологии, еще один в травматологическое отделение. Двое молодых людей после оказания медицинской помощи отпущены домой", – рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.
У пострадавших зафиксированы ушибы грудной клетки и позвоночника, а также урологический перелом, закрытый перелом ребер. Жизни молодых людей ничего не угрожает.