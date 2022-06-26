Фото: ДЧС Алматинской области
Происшествия
Четыре человека утонули в Капшагайском водохранилище

Четыре человека погибли на Капшагайском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

26 июня на Капшагайском водохранилище в городе Конаев, в районе «Голубого залива», в необорудованном для купания месте утонули четыре человека: женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения. Ещё одна женщина 1954 года рождения была спасена.

«Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть. Спасать детей кинулись их дядя, тётя и бабушка. К сожалению, спастись удалось лишь бабушке. Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды спасателями ДЧС», – сообщили в департаменте.

Согласно постановлению акима Алматинской области, в Конаеве имеются 7 городских пляжей. Они оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании. Там дежурят спасатели.

ДЧС Алматинской области просит граждан купаться только в специально оборудованных местах, не умея плавать, не заходить в воду выше пояса, не оставлять детей без присмотра у воды, не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды, не купаться при волнах и штормовой погоде.

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