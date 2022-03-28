Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Костанае

Пожар в жилом доме унес жизни четырех человек в городе Костанае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

27 марта в 13:57 часов в Костанае произошел пожар в 2-этажном частном жилом доме. Огонь распространился по второму этажу на площади 100 кв. м.

На месте пожара обнаружили тела двух девочек 2011 и 2013 годов рождения, которые находились в гостях у родственников, а также обгоревшее тело гражданина 1988 года рождения, арендующего помещения. Его сожительница 1985 года рождения, пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи, сообщили в ДЧС.

В 15:05 пожар был потушен. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории департамента.

К тушению пожара привлекались 23 сотрудника ДЧС и 5 единиц спецтехники.