Четыре дачи сгорело по вине соседа в Петропавловске

Сжигание мусора на дачном участке одного из садоводческих обществ Петропавловска стало причиной большого пожара. Полностью сгорели четыре соседних дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.

С наступлением пожароопасного периода в СКО зарегистрировано более 100 случаев возгорания сухостоя, мусора и камышей.

За нарушения пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 16 человек, на сумму более 180 тысяч тенге.

Подробнее об одном из таких случаев во время брифинга сообщил начальник управления ДЧС области Дмитрий Растихин.

«11 апреля в 13:56 поступило сообщение, что на территории дачного общества «Рельеф» идет загорание сухой травы. К моменту прибытия огонь перекинулся на четыре дачных домика, которые впоследствии были им уничтожены.

Виновное лицо было установлено на месте происшествия, им оказался один из участников данного садоводческого общества, который собрал сухую растительность, поджег ее и в результате огонь разнеся ветром, что привело к таким печальным последствиям. Гражданина привлекли к административной ответственности», – сообщил Растихин.