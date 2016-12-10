​Четыре фактора успешности Казахстана

В Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. Ломоносова при поддержке посольства РК в РФ состоялась международная научно-практическая конференция «Казахстан в мировой истории: вечные ценности и новые горизонты», приуроченная к 25-летию Независимости Казахстана.

– В названии нашей конференции есть выражение «новые горизонты». Так вот, если говорить о Казахстане, то четверть века назад новые горизонты были непонятны, неразличимы. Сегодня другое дело, – отметил, открывая встречу, президент ИСАА МГУ им. М. Ломоносова, доктор исторических наук Михаил Мейер.

В своем докладе он дал анализ исторического опыта Казахстана. Как важнейшую черту отметил военно-политическую устойчивость кочевой государственности Казахстана в XV–XVIII веках, рассмотрел отношения с Россией в различные периоды. Ученый напомнил, что большое влияние на людей его поколения шестидесятников оказало творчество выдающегося казахского писателя Олжаса Сулейменова, в частности, его взгляд на «Слово о полку Игореве», который он высказал в книге «Аз и Я».

– Выяснилось, что писатель понимает историю наших взаи­моотношений гораздо лучше университетских ученых, – отметил М. Мейер.

Советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков отметил, что за короткий период Казахстану удалось осилить расстояние, на преодоление которого государства тратят столетия.

– Безусловно, за всем этим стоит колоссальная и многогранная работа всего казахстанского народа во главе с Президентом страны Нурсултаном Абишевичем­ Назарбаевым, – подчеркнул дип­ломат.

Вице-президент Общества востоковедов России, заведующий отделом истории Востока Института востоковедения РАН Дмитрий Васильев отметил, что корни казахской государственности уходят в глубину веков, а сегодня казахская государственность получила новое воплощение. Рес­публику отличают высокий уровень экономического развития, внутренняя стабильность, страна стала авторитетным членом международного сообщества, а столица Астана превратилась в город будущего.

Заместитель генерального сек­ретаря ОДКБ Аманжол Жанкулиев рассказал о вкладе организации в укрепление региональной безопас­ности. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил социологический док­лад «Казахстан глазами россиян: достижения, проблемы, возможности». По его словам, половина опрошенных россиян называют Казахстан наиболее успешной из постсоветских стран, причем за последние годы эта цифра вырос­ла на треть. Существенно вырос рейтинг доверия граждан России к Президенту Казахстана ­Нурсултану Назарбаеву – с 32 до 45%. При оценке интеграционных процессов 57% россиян считают правильным интегрироваться с Беларусью, 47% – с Казахстаном.

Интересными оказались данные по вопросу: кого россияне считают братским народом? Казахи оказались единственным неславянским народом, который вошел в тройку этого рейтинга. Этот показатель в 14% оказался в несколько раз выше, чем отношение россиян к сербам, полякам или болгарам – 3–5%.

– Можно констатировать, что отношения Казахстана и России носят не только межгосударственный, официозный характер, но и базируются на твердой платформе отношений между народами, нациями, людьми, – подытожил В. Федоров.

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Вячеслав Михайлов отметил, что Казах­стан достиг значительных успехов в построении государства-нации, особо отметив роль такого института, как Ассамблея народа Казахстана.

– Казахстан может сыграть особую роль в разрешении противоречий между Россией и Западом, – заявил ученый. – Авторитет Казахстана и его Лидера может стать локомотивом в этом процессе.

Заведующий кафедрой международных экономических отношений ИСАА МГУ Виталий Мель­янцев заявил, что достижения Казахстана уникальны по своей результативности. В подтверждение он привел следующие цифры.

– К 2015 году Казахстан вошел в группу богатых и вполне развитых стран, – сообщил ученый. – За последние 15 лет эффективность капиталовложений в Казахстане выше, чем в РФ и Индии, что говорит о зрелости страны. Накопленный потенциал инвес­тиций в ВВП в Казахстане вырос с 5% в 1993 году до 65% в 2015-м. По совокупной производительности труда разрыв между Китаем и Казахстаном небольшой. По индексу человеческого развития Казахстан сравнялся с Россией, опередил Турцию, страны Ближнего и Дальнего Востока.

Резюмируя сказанное, В. Мель­янцев назвал четыре фактора успешности Казахстана: эффективное лидерство Нурсултана Назарбаева, благоприятные условия ведения бизнеса, эффективная система государственного управления, качественный человеческий потенциал.

В ходе дискуссии эксперты пришли к единодушному мнению, что Казахстан служит примером стабильного и успешного государства, обладающего впечатляющим экономическим потенциалом.