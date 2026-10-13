Четыре фильма о The Beatles Сэма Мендеса выпустят в один месяц

Каждый фильм покажет историю от лица одного участника

Фото: Sony Pictures Entertainment

Стала известна стратегия проката четырех биографических фильмов о группе The Beatles от режиссера Сэма Мендеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Все картины выйдут в кинотеатрах в апреле 2028 года при поддержке Sony Pictures Entertainment. Продюсер Пиппа Харрис, работающая над проектом, объяснила этот подход на отраслевой дискуссии в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

The Beatles: зрители смогут смотреть фильмы с разницей в неделю

По словам Харрис, создатели хотят, чтобы зрители получили возможность посмотреть все четыре фильма в кинотеатрах в один и тот же период. Она отметила, что не ожидает, что кто-то будет смотреть все картины в один день.

Концепция предполагает более распределенный подход: в течение одного месяца зрители могут посмотреть один фильм в неделю, или один в одни выходные, два в следующие и еще один через выходные.

The Beatles: каждый фильм покажет историю от лица одного участника

Каждый фильм серии будет рассказан от лица одного из участников группы. Проект позиционируется как "кинематографическое событие", которое представит историю The Beatles с разных точек зрения.