Фото: НОК РК

Лидерами стали казахстанцы Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Вторые места в данный момент занимают Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Аида Абикеева (до 65 кг).

Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг) замыкают тройку лидеров.

Также в десятку вошли представители сборной Казахстана Сабыржан Аккалыков (4-е место, до 75 кг), Нурбек Оралбай (4-е место, до 80 кг), Надежда Рябец (4-е место, до 80 кг), Оразбек Асылкулов (6-е место, до 60 кг), Виктория Графеева (6-е место, до 60 кг), Елдана Талипова (7-е место, свыше 80 кг), Ертуган Зейнуллинов (9-е место, до 65 кг), Султанбек Айбарулы (9-е место, до 85 кг), Сагындык Тогамбай (9-е место, до 90 кг) и Бакыт Сейдиш (10-е место, до 70 кг).