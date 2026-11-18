Международная федерация бокса World Boxing опубликовала обновлённый мировой рейтинг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Лидерами стали казахстанцы Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Вторые места в данный момент занимают Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Аида Абикеева (до 65 кг).
Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг) замыкают тройку лидеров.
Также в десятку вошли представители сборной Казахстана Сабыржан Аккалыков (4-е место, до 75 кг), Нурбек Оралбай (4-е место, до 80 кг), Надежда Рябец (4-е место, до 80 кг), Оразбек Асылкулов (6-е место, до 60 кг), Виктория Графеева (6-е место, до 60 кг), Елдана Талипова (7-е место, свыше 80 кг), Ертуган Зейнуллинов (9-е место, до 65 кг), Султанбек Айбарулы (9-е место, до 85 кг), Сагындык Тогамбай (9-е место, до 90 кг) и Бакыт Сейдиш (10-е место, до 70 кг).