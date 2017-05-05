Спорт
Четыре казахстанских боксера вышли в финал чемпионата Азии-2017
Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на чемпионате Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
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В финал сумели пробиться четыре казахстанца: Аблайхан Жусупов (весовая категория до 69 килограммов), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Поражения потерпели Бекдаулет Ибрагимов, Азамат Исакулов, Кайрат Ералиев и Абильхан Аманкул.
Финальные бои состоятся 6 и 7 мая.