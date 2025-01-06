Четыре коллекторских агентства исключили из реестра в Казахстане

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

С начала года прекращена работа сразу нескольких коллекторских агентств в Алматы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с приказами начальника управления региональных представителей АРРФР в Алматы от 31 декабря 2024 года № 124 ТОО «Коллекторское агентство Finance Control», № 125 - ТОО «Коллекторское агентство Golden Collection», №126 - ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection», №127 - ТОО «Коллекторское Агентство «Казахстан финанс надзор» исключены из реестра коллекторских агентств, сообщает Kazpravda.kz  

Основанием исключения из реестра в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О коллекторской деятельности» явилось неосуществление коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 закона о КД коллекторское агентство в течение тридцати календарных дней после дня получения уведомления уполномоченного органа об исключении его из реестра коллекторских агентств обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «коллекторское агентство», производных от них слов, предполагающих, что оно осуществляет коллекторскую деятельность.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 9 закона о КД коллекторское агентство обязано в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Агентства об исключении его из реестра коллекторских агентств уведомить об этом кредиторов, с которыми заключены договоры о взыскании задолженности; лиц, с которыми заключены договоры доверительного управления; должников, чья задолженность была передана коллекторскому агентству на основании договора о взыскании задолженности; должников, права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита к которым были переданы на основании договоров доверительного управления», – говорится в официальном сообщении.

#исключение #реестр #коллекторские агентства

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