Четыре коллекторских агентства исключили из реестра в Казахстане

С начала года прекращена работа сразу нескольких коллекторских агентств в Алматы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с приказами начальника управления региональных представителей АРРФР в Алматы от 31 декабря 2024 года № 124 ТОО «Коллекторское агентство Finance Control», № 125 - ТОО «Коллекторское агентство Golden Collection», №126 - ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection», №127 - ТОО «Коллекторское Агентство «Казахстан финанс надзор» исключены из реестра коллекторских агентств, сообщает Kazpravda.kz

Основанием исключения из реестра в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О коллекторской деятельности» явилось неосуществление коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 9 закона о КД коллекторское агентство в течение тридцати календарных дней после дня получения уведомления уполномоченного органа об исключении его из реестра коллекторских агентств обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «коллекторское агентство», производных от них слов, предполагающих, что оно осуществляет коллекторскую деятельность.