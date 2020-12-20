Четыре машины угнал карагандинец за один день

Житель Караганды в течение дня угнал четыре автомобиля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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17 декабря в Кировский отдел полиции УП Караганды обратились трое жителей города. Они заявили об угоне принадлежащих им транспортных средств. Так, у 63-летнего мужчины неизвестный похитил машину ВАЗ-2106, которая находилась во дворе многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. Чуть позже злоумышленник угнал автомобиль Mercedes стоимостью 700 тысяч тенге у 35-летнего потерпевшего. Буквально через час машина Volkswagen Passat ценой в 3,5 миллиона тенге пропала со двора у 32-летнего мужчины. Впоследствии все три автомобиля были брошены в разных районах Караганды. Полицейские предположили – действовал один и тот же преступник.
Злоумышленник, "войдя во вкус", совершил четвертый угон автомобиля, но уже на территории Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды. На этот раз его внимание привлек автомобиль Lexus стоимостью 1,5 миллиона тенге, стоявший на парковке возле одного из рынков. 32-летний владелец машины вскоре обнаружил пропажу своего авто и сразу обратился в полицию.
"Был объявлен план "Перехват". Наряд полка патрульной полиции заметил в центре города объявленный в розыск автомобиль. Они задержали угнанную машину, за рулем которой находился 22-летний молодой человек. Он дал признательные показания по всем четырем фактам", – сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Ведется расследование. Подозреваемый помещен в ИВС.