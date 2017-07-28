Четыре медали завоевали казахстанские тяжелоатлеты на чемпионате Азии

В Катманду (Непал) продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Накануне сразу четыре казахстанских спортсмена пополнили копилку сборной медалями различных проб, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Сначала "бронзу" принесла Гульжан Кумарбекова, замкнув тройку лидеров среди девочек и юношей до 17 лет в категории свыше 75 кг. Примечательно, что спортсменка стартовала в группе "Б", однако ее результат (87+119) позволил ей взять призовое место в общем зачете.
Затем в категории свыше 90 кг среди юниоров "серебро" завоевала Айзада Муптильда (105+136).
Мужскую категорию до 77 кг Казахстан представил сразу двумя спортсменами. Среди юниоров до 20 лет вторым стал Дмитрий Макеев (140+180), уступив при этом лишь представителю Кореи Ким Сан Мину (144+180). Асылжан Бектай завоевал "бронзу" среди юношей до 17 лет (136+160).
Напомним, первенство Азии стартовало 24 июля в Катманду. Казахстан на данном чемпионате представляют 7 спортсменов. Ранее Анатолий Савельев одержал победу в категории до 62 кг среди юношей и занял второе место среди юниоров. В категории до 69 кг среди девочек и юношей не было равных Карине Кузганбаевой (90+110), и она же стала третьей в общем юниорском зачете.