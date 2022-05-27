Четыре миллиона тенге получил замакима от директора стройкомпании за победу в тендере

Заместитель акима Тюлькубасского района подозревается в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района по факту получения через пособника взятки в сумме 4 миллиона тенге от директора строительной компании за оказания содействие в признании победителем и заключение договора государственных закупок", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП города Туркестан.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.