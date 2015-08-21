Четыре мировых рекорда установлены на чемпионате мира среди юниоров-трековиков в Астане

В первый день чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, проходящего в казахстанской столице, были установлены сразу четыре мировых рекорда, сообщает Kazpravda.kz
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Республиканский велотрек "Сарыарка" давно не видел таких скоростей. Уже на старте соревнований были показаны рекордные результаты. Причем немецкие велогонщицы Паулина Грабош и Эмма Хинце в командном женском спринте установили мировой юниорский рекорд сначала в квалификационном заезде, а затем обновили достигнутый результат в финале.
Также в квалификации женская сборная Новой Зеландии обновила мировой юниорский рекорд в командной гонке преследования. А россияне Сергей Исаев, Алексей Носов и Александр Васюхно выиграли золотую медаль в командном спринте. Показанный ими результат 44,767 стал новым рекордом планеты. Серебряные медали – у австралийцев, бронзовые – у сборной Польши.
Без рекорда в первый соревновательный день прошла лишь групповая гонка среди девушек. Здесь золотую медаль выиграла Дарья Пикулик из Польши, "серебро" – у японки Юми Кадзихара, "бронза" – у россиянки Кристины Селиной.
Казахстанские велосипедисты пока не отметились достойными результатами. Во второй день неплохо провел квалификационную гонку в скретче на 7 500 м Сергей Шатовкин: заняв 7-е место в своей группе, он попал в финал чемпионата мира.
Вечером состоялись также финальные заезды в пяти видах соревнований: гите на 500 м, командной гонке преследования среди девушек, кейрину, скретчу на 10 км среди юниоров и командной гонке преследования (юниоры). Надеемся, что и казахстанские велосипедисты на домашней арене покажут свои лучшие результаты.
Напомним, что в чемпионате принимают участие около 200 спортсменов из 32 стран мира. Соревнования продлятся до 23 августа.