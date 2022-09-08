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Происшествия
Четыре пожара за сутки тушили в Павлодарской области: горели степь, пойма, дома
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Несколько очагов возгораний ликвидировали пожарные Баянаульского района, где огонь охватил десятки гектаров степи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации павлодарского департамента по ЧС, 7 сентября в 13:08 час. от управления кризисного центра ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что на территории Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе происходит горение лесного массива, имеется угроза перехода огня на территорию Павлодарской области.

В целях предотвращения перехода пожара на территорию Павлодарской области на границу Павлодарской и Карагандинской областей в Баянаульский район были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 4 единиц техники и 11 человек личного состава, местных исполнительных органов - 66 человек и 13 единиц техники.

По прибытию на сопредельную территорию с Карагандинской областью наблюдалось открытое горение сухой травы и кустарников на большой площади. В связи с погодными условиями - засушливой погодой и сильным порывистым ветром - фронт пожара интенсивно распространялся к границе Павлодарской области. Благодаря принятым мерам, удалось предотвратить переход пожара на территорию Павлодарской области.

Усмирить стихию удалось к двум часам ночи, а после специалисты занимались окарауливанием, чтобы не допустить повторного возгорания сухой травы.

В этот же день горела баянаульская степь в Жанажолском сельском округе: 5 часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь на площади в 40 гектаров. В обоих случаях специалистам помогали десятки участников добровольных пожарных формирований.

Не просто пришлось и пожарным пригородной зоны Аксу – здесь почти 12 часов боролись с огнем в пойме Иртыша в Алгабаском сельском округе. Горели сухая трава и камыш в четырех разрозненных очагах, в том числе и на пойменном острове, куда непросто добраться. Общая площадь составила 130 гектаров, а к тушению привлекали также сотрудников пяти пожарных постов сельских округов, работников лесоохраны.

Но если в результате степных пожаров никто не пострадал, то вот в Павлодаре из-за огня попали в больницу две женщины, получившие сильные ожоги и отравление угарным газом.

Опять же в среду в областном центре горели два частных дома и СТО в районе Затонского рынка.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение поступило на пульт «101» в 15.59 – площадь пожара составила 255 квадратов, а потушить его смогли к 18.37 час.

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