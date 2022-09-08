Четыре пожара за сутки тушили в Павлодарской области: горели степь, пойма, дома

Несколько очагов возгораний ликвидировали пожарные Баянаульского района, где огонь охватил десятки гектаров степи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации павлодарского департамента по ЧС, 7 сентября в 13:08 час. от управления кризисного центра ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что на территории Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе происходит горение лесного массива, имеется угроза перехода огня на территорию Павлодарской области.

В целях предотвращения перехода пожара на территорию Павлодарской области на границу Павлодарской и Карагандинской областей в Баянаульский район были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 4 единиц техники и 11 человек личного состава, местных исполнительных органов - 66 человек и 13 единиц техники.

По прибытию на сопредельную территорию с Карагандинской областью наблюдалось открытое горение сухой травы и кустарников на большой площади. В связи с погодными условиями - засушливой погодой и сильным порывистым ветром - фронт пожара интенсивно распространялся к границе Павлодарской области. Благодаря принятым мерам, удалось предотвратить переход пожара на территорию Павлодарской области.

Усмирить стихию удалось к двум часам ночи, а после специалисты занимались окарауливанием, чтобы не допустить повторного возгорания сухой травы.

В этот же день горела баянаульская степь в Жанажолском сельском округе: 5 часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь на площади в 40 гектаров. В обоих случаях специалистам помогали десятки участников добровольных пожарных формирований.

Не просто пришлось и пожарным пригородной зоны Аксу – здесь почти 12 часов боролись с огнем в пойме Иртыша в Алгабаском сельском округе. Горели сухая трава и камыш в четырех разрозненных очагах, в том числе и на пойменном острове, куда непросто добраться. Общая площадь составила 130 гектаров, а к тушению привлекали также сотрудников пяти пожарных постов сельских округов, работников лесоохраны.

Но если в результате степных пожаров никто не пострадал, то вот в Павлодаре из-за огня попали в больницу две женщины, получившие сильные ожоги и отравление угарным газом.

Опять же в среду в областном центре горели два частных дома и СТО в районе Затонского рынка.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение поступило на пульт «101» в 15.59 – площадь пожара составила 255 квадратов, а потушить его смогли к 18.37 час.