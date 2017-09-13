Четыре причины неудач в сфере цифровизации назвал эксперт

В ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации с участием Главы государства директор подразделения Boston Consulting Group на Ближнем Востоке Александр Тюрпиц назвал четыре причины неудач в сфере цифровизации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Эксперт отметил, что Казахстан вступает в новую эру – цифровую. А рост экономики Интернета в развивающих странах составляет 15–25% в год.
"Ни один другой сектор экономики не может показать такой рост. 90 процентов всех глобальных данных были созданы всего за два последних года. И 99 процентов данных в мире уже оцифрованы. 35 миллиардов устройств по всему миру генерируют данные и обмениваются ими каждый день. Это в пять раз больше, чем население мира и составляет лишь один процент от тех устройств, которые можно подключить", – сообщил он.
Однако обратной стороной процесса является борьба с киберпреступностью.
"В прошлом году правительства и корпорации потратили почти полтриллиона долларов на противодействие кибератакам. Это новое явление. Что вызывает эти изменения? В последние годы мы стали свидетелями внедрения многих технологических инноваций. Они во всех отраслях. Что более удивительно, много инноваций еще впереди, мы только в начале пути", – продолжил он.
Александр Тюрпиц сообщил, что своевременное внедрение технологий позволит увеличить производительность в разных отраслях и даст им "вторую жизнь", создание новых рабочих мест.
"Есть четыре причины неудач в этой сфере. Это ограниченное участие частного сектора, концентрация усилий только на секторе ИКТ, фокус только на быстрых результатах, фокус на только на "сегодняшних" технологиях. Технологический прорыв нужно организовать быстро, чтобы войти в 30-ку через 10 лет, а не 25. Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает в комплексную программу все четыре компонента успеха. Пришло время начать эту трансформацию", – уточнил спикер.
Кроме этого, Александр Тюрпиц отметил, что набирающая обороты электронная торговля стирает границы государств.
"Все это приводит к экономическому росту. Цифровые технологии становятся новой "нефтью". И мы видим, что многие страны присоединяются к этой гонке и выносят это на повестку дня. Сейчас Казахстан на 50-м месте по цифровому развитию. За последние 5–6 лет позиция несильно поменялась, но мы уверены, что в ближайшие 10 лет Казахстан сможет войти в 30-ку лучших. Возможности для этого есть", – резюмировал он.
Ранее руководитель проектного офиса Yandex Data Factory Александр Белугин рассказал
о проекте применения технологии машинного обучения искусственного интеллекта для повышения эффективности промышленных предприятий.