Происшествия
Четыре россиянина погибли и 12 пострадали в ДТП в Акмолинской области
Меруерт Нургазинова
В Аршалынском районе Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни четырех человек. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области. 

Сегодня в 05.20 утра в дежурную часть Аршалынского РОВД поступило телефонное сообщение от сотрудника дорожной полиции о том, что на автодороге Екатеринбург – Алматы произошло ДТП с участием микроавтобуса "Пежо" под управлением гражданина РФ 1982 года рождения, жителя Челябинска. В микроавтобусе находились 17 пассажиров – все они граждане Российской Федерации.

"Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате на месте происшествия скончался 1 пассажир, остальные с различными травмами были доставлены в центральную районную больницу, где скончались еще 3 пассажира", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 4 УК РК – это нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства, допустившего гибель двух и более человек.

В данное время выехала группа дознавателей для дачи правовой оценки действиям водителя данного автотранспортного средства.

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