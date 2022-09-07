Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Общество
Четыре школы в Кызылординской области находятся в аварийном состоянии
Наталья Денисова

Самые срочные стройки

Для средней школы № 169 в Жанакорганском районе строят новое здание, но уже на первом этапе строительства здесь сложилась неприятная ситуация. Дело в том, что на стройку было заложено 2,5 млрд тенге, что вызвало возмущение общественности.

Оказалось, что под новое здание для указанной школы дали болотистый участок, и на одни только работы по осушению местности требуется 800 млн тенге.

Под стройку сразу выделили другой участок, а на сэкономленные деньги было решено построить в том же густонаселенном Жанакорганском районе еще одну небольшую школу – на 300 мест.

Кстати, новое здание для школы № 169 должны были сдать еще в прошлом году, но по субъективным причинам идет отставание от графика. По словам строителей, к концу текущего года объект они завершат.

В Кызылординской области признаны аварийными еще три школы. Помещение для школы № 71 в Аральском районе тоже сдадут в течение учебного года.

Еще одна – школа № 248 на 140 мест в ауле Жинишкекум в том же Аральском районе – была построена в 2015 году. Мы уже писали о том, что два года назад по заключению специалистов она признана аварийной, хотя и является практически новой. Стены здания покрылись трещинами, в негодность пришел спортзал. Вопрос строительства новой школы взамен старой решен за счет инвес­тора, который планирует сдачу объекта под занавес текущего года.

По строительству же нового здания взамен аварийного для школы № 94 в Казалинском районе проект­но-сметная документация только разрабатывается.

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