Четыре схрона с оружием обнаружили наркоборцы в регионах Казахстана

Общество
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Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы.

Фото: polisia.kz

Сотрудники по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области обнаружили в заброшенном здании в селе Толе би схрон с целым арсеналом оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские изъяли полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольных ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет Револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны.

Отмечается, что обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада Департамента полиции во время январских событий.

По информации заместителя начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.

Буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева были обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом "ПМ", нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами. Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы.

В Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика, в газовой духовке, был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы.

В ведомстве напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом, при непричастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

 

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