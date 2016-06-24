​Четыре столицы в потоке истории

По предложению Президента ­Нурсултана Назарбаева Акмола (бывший Целиноград) была выбрана как лучшая альтернатива Алматы. И сегодня столица современного Казахстана, получившая 6 мая 1998 года новое название – Астана, из провинциального города уверенно превращается в многогранный мегаполис. Астана по праву стала гордостью Казахстана, его народа и Президента.

Этот город-мечта неразрывно связан с именем Нурсултана Назарбаева.

Мне довелось общаться с Главой государства, и это стало одним из значимых событий в моей жизни. Встреча с Президентом произошла в ноябре 2010 года, когда ­Нурсултан Абишевич посетил в Алматы Казахский национальный аграрный университет по случаю 80-летнего юбилея вуза. Мое участие во встрече заключалось в организации прямой видеосвязи с учеными и представителями агропромышленного комплекса из регионов. Президент живо интересовался развитием науки и техники в сельском хозяйстве, активно задавал вопросы, сразу обозначил проблемные участки. И здесь же дал распоряжения сопровождавшим его лицам. Это еще раз продемонстрировало особую эрудицию Главы государства.

Как ответственный за техническую сторону видеоконференции, я ответил на вопросы Нурсултана Абишевича об использовании IT-технологий как в системе высшего образования, так и на производстве. Такую же задачу – активно внедрять компьютерные технологии во всех архивных направлениях – Глава государства поставил передо мной немного позже, во время моего назначения директором Архива Президента РК. И сегодня компьютерные технологии мы активно используем в том числе при работе с архивными документами, рассказывающими о хронологии провозглашения всех четырех столиц нашего государства – Оренбурга, Кызылорды, Алматы и Астаны – и истории их переноса.

Архивы эти уникальны. Они свидетельствуют о том, как Астана, бывшая некогда советским провинциальным городком Целиноградом, получила статус столицы суверенного Казахстана в 1997 году. А начиналась эта удивительная история в 1920 году после установления советской власти, которая и провозгласила Оренбург казахской столицей. В 1920-м Оренбургская губерния, чьей визитной карточкой являются пуховые платки местных мастериц, входила в состав советской Казахской автономии. В городе проживало почти 106 тыс. человек. В архиве хранится постановление пленума Киробкома РКП(б) от 8 июля 1921 года о тяжелом положении в Оренбурге того времени. В нем говорится, что «1) рабочие два месяца не получали пайка; 2) на рынке почти не было хлеба или же он был весьма дорог (до 250 тыс. руб. за пуд); 3) вследствие засухи совершенно отсутствовали виды на урожай; 4) на почве недоедания с каждым днем усиливалась эпидемия холеры; 5) при усилении бандитизма город слабел как пролетарский центр. В этой связи Обком постановил предложить Кирнаркомпроду в порядке боевого приказа продвинуть из Сибчасти КССР тридцать тысяч пудов хлеба для г. Оренбурга».

В связи с национально-территориальным размежеванием Центральной Азии в 1924 году и присоединением к Казахстану огромной территории на юге – Джетысуской и Сырдарьинской губерний, а также Каракалпакской автономной области был рассмотрен вопрос о новом районировании республики и переводе столицы из Оренбурга в другой город. В качестве будущей столицы назывались Актюбинск, Акмолинск, Ташкент, Чимкент, Аулие-Ата, Ак-Мечеть.

26 января 1925 года ЦК РКП(б) принял решение о переводе столицы Казахской АССР из Оренбурга в Ак-Мечеть. А уже 15–19 апреля в новой столице состоялся 5-й съезд Советов Казахстана. Съезд восстановил исторически верное название народа «казахи» и переименовал Киргизскую АССР в Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Респуб­лику. Одновременно съезд утвердил название новой столицы: город Ак-Мечеть (бывший Перовск) был переименован в Кзыл-Орду.

В отчете от 16 апреля 1925 года говорилось, что «Ак-Мечеть является центром обширного кочевого киргизского района, находится на средней части КАССР и удобно связан со всеми ее губерниями, за исключением восточных (Акмолинской и Семипалатинской), задача связи с которыми может быть разрешена проведением Южно-Киргизской железной дороги (Чимкент – Алма-Ата – Семипалатинск). Перенесение ЦИК, СНК, наркоматов и краевых учреждений КАССР из г. Оренбурга в г. Ак-Мечеть в главной своей части намечено произвести в 1925 г.».

Также в Архиве Президента хранятся воспоминания помощника секретаря Казкрайкома ВКП(б) Михаила Ряднина: «Вот и Кзыл-Орда – столица нашей респуб­лики… Попав в старый город, где размещался Крайком партии, КазЦЖ и Совнарком, я разочаровался. Саманные и глинобитные избушки с окнами во двор. И всюду дувалы, дувалы. А пыль? Илистая почва была страшно разбита, размолота. Достаточно было проехать по улице верхом или в тележке, и клубы пыли поднимались в воздух и повисали. Ну а если поднимался ветерок, пыльная пурга находила нас всюду, даже в домах не было спасения. Для строительства новой столицы были выделены большие средства, материалы, бригады строителей. Немедленно развернулась работа по благоустройству... Появились жилые дома и административные здания, телефонная и телеграфная связь, транспорт. Тесно было республиканским органам в Кзыл-Орде, но другого выхода тогда правительство рес­публики не видело…»

Но в 1927-м V Всеказахский съезд Советов утвердил новое постановление о переносе столицы. И в 1929 году столица Казахстана переехала в Алматы. Из докладной записки секретаря Казкрайкома ВКП(б) Л. Мирзояна и председателя СНК КазССР У. Исаева И. В. Сталину о жилищно-коммунальном хозяйстве в Казахстане, 31 октября1934 года: «В столице и областных центрах нет канализации, нет водопровода, нет более или менее благоустроенных гос­тиниц, нет никаких помещений для организации театров, нет звуковых кино, нет клубов и нет зданий для размещения партийных учебных заведений, институтов, школ и различных курсов… Столица республики имеет только 8 автобусов и не имеет ни одной кареты скорой помощи».

Из воспоминаний того же помощника секретаря Казкрайкома ВКП(б): «Правительственная комиссия уже побывала в Алма-Ате и собрала необходимые данные о зданиях и жилых домах… Крайкому партии было решено передать бывший губернаторский дом, в котором размещались в те дни окрисполком и ряд его отделов; КазЦИК и Совнарком получали отдельные здания. Переезд основных правительственных органов был намечен на конец мая 1929 г. Став после Оренбурга и Кзыл-Орды столицей республики, Алматы стремительно разрастался. Многие поколения алматинцев приложили немало усилий, чтобы сделать свой город одной из самых замечательных и неповторимых столиц».

Переезд начался в мае 1929-го, а правительство республики переехало в Алма-Ату уже в июне. Следует добавить, что новый этап в развитии города Верного (первоначальное имя ­Алматы возвратили городу в 1921-м) был связан не только с обретением статуса столицы, но и открытием Туркестано-Сибирской магистрали. В декабре 1997-го, когда столицей суверенного Казахстана провозгласили Астану, Алматы по праву заслужил статус делового, финансового, научного и культурного центра страны.

На торжественной церемонии официальной презентации новой столицы Казахстана – города Астаны – 10 июня 1998 года Глава государства отметил, что «решение о переносе политического центра страны в город Астану не было сиюминутным или случайным, принятым по воле одного или нескольких человек. Это глубоко продуманное и исторически обоснованное, нацеленное в будущее решение явилось итогом многовекового поиска, долгих раздумий и горячих споров».

В Архиве Президента РК хранятся документы по передислокации высших и центральных государственных органов в новую столицу, тогда еще Акмолу. Работы велись практически круглосуточно. Город хорошел, и его вид нисколько не портили стрелы башенных кранов, убранные в леса фасады домов, снующая по улицам дорожная техника. Наоборот, люди все больше утверждались во мнении, что решение о переносе столицы вдохнуло в Акмолу новую жизнь и подарило ей новую судьбу. 8 ноября 1997 года Акмола приняла столичную эстафету от Алматы. Спустя время было предложено переименовать столичный город в Астану. После необходимых процедур вышел указ Президента, и столица Казахстана стала называться Астаной.

Сегодня Астана уверенно развивается, превратившись в один из крупных доноров страны. Причем прибыль приносят новые сферы услуг, интеллектуальный потенциал инновационных предприятий. Именно такой путь развития определил Глава государства. Таким образом, Астана демонстрирует новый облик национальной экономики, по большому счету, облик будущего нашей страны.