Четыре туши косули и ружье нашли в авто кокшетауца

Общество
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Полицейские Акмолинской области совместно с работниками "Охотзоопром" нашли в авто жителя Кокшетау четыре туши косули и ружье , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации пресс-службы, в дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение экипажа "Тулпар-2" о том, что на 25 км автодороги Кокшетау - Рузаевка была остановлена автомашина "Нива", под управлением жителя Кокшетау, у которого в багажнике при осмотре обнаружено четыре туши косули, гладкоствольное незарегистрированное ружье 16 калибра и 26 патронов к нему. Соответствующие документы отсутствовали. Кроме водителя в салоне автомобиля находились двое жителей областного центра.

По данному факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 337 УК РК "Незаконная охота". В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

Также, сотрудники отдела природоохранной полиции совместно с РГП "Охотзоопром", вблизи села Викторовка возле озера Айдабол, выявили факт незаконного рыболовства жителем села Зеренда. У рыбака изъяли рыбу семейства сиговых пелядей, общей массой 164 килограмм. В настоящее время сумма ущерба устанавливается, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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