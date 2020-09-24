Четыре ученика дежурных классов заразились COVID-19 в ВКО
В Восточном Казахстане выявлены новые случаи коронавируса среди школьников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО сообщили, что среди учащихся дежурных классов на территории области зарегистрировано четыре случая, начиная с 1 сентября. Это – два ученика четвертого класса Шемонаихинского района, ученица 11 класса в Кокпектинском районе и ученик 2 класса района Алтай. Школы, где учатся заболевшие, являются малокомплектными.
"На территории ВКО два класса – в Шемонаихинском районе и районе Алтай – и школа в Кокпектинском районе закрыты на карантин на 14 дней. Вынесено постановление о переводе классов, являющихся очагом коронавирусной инфекции в школах, на дистанционное обучение. Во всех школах, где обнаружен вирус COVID-19 проведены противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия", – пояснили в пресс-службе ДККБУ ВКО.