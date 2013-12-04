Экономика
Четыре задачи интеграции

«В числе четырех сверхзадач, которые стоят перед нашей интеграцией, значатся достижение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы к настоящему времени завершаем комплекс мероприятий, связанных с обеспечением свободы движения товаров», – такое мнение высказал на состоявшейся в Москве VIII Международной научно-практической конференции «Углуб­ление и расширение Евразийской интеграции» председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Инициатором и организатором форума восьмой год подряд традиционно выступил Евразийский банк развития. В нынешней конференции приняли участие более 200 экспертов, экономистов, финансистов, политологов из большинства стран СНГ. В том числе из государств – кандидатов на вступление в ТС. Что и обеспечило остроту дискуссий в ходе 11 секций и пленарных заседаний.

Организаторы обоснованно отмечали растущий интерес к конференции, где поднимаются самые острые вопросы интеграции, большинство из которых волнуют бизнес и простых людей. Если к общему знаменателю свести все озвученные на форуме сомнения и колебания, то на поверх­ности образуется тема: кому и чем выгодна интеграция, что каждый из ее участников приобретает и теряет.

Понятно, всем хочется все и сразу. Но как верно заметили эксперты, пока есть только первые ростки интеграции. Результативность ТС и ЕЭП посекторально, по отраслям, по регионам, по странам можно будет оценить только через несколько лет.

– Товарооборот – очень значимый аспект интеграции, но торговля – это краткосрочная по целям тактическая история, высоко подверженная конъюнктуре, – считает В. Христенко. – При всей своей важности она не является исключительным и единственным индикатором нашего экономического взаимодействия. Если говорить про другие сферы, то большая часть экономик наших стран – это услуги: финансовые, строительные, транспортные... А самое главное здесь – свобода движения капиталов. Это все то, что связано с инвестициями, с долгосрочными, стратегическими, системными шагами. И в данном плане, кроме законодательного поля, крайне важны крупные проекты. Они уже сами по себе выступают индикаторами эффективности административных систем, процедур, которые мы приняли.

В этом смысле показательными являются проекты, которые финансирует в странах – участницах ЕАБР и которые мониторит Евразийская экономическая комиссия. Глава правления ЕАБР Игорь Финогенов сообщил, что объем инвестиций банка уже превысил 5 млрд. долларов, а общее количество реализуемых проектов составило 93. Только в 2013 году инвестиционный портфель банка вырос на 1 млрд. долларов.

Но развитие интеграционного процесса требует новых проектов, новых инвестиций, а главное – правил и условий, которые бы учитывали интересы всех стран – участниц интеграционного объединения. Взаимных же претензий, даже в рамках ТС, уже накопилось немало. Это показали дис­куссии да и события последних месяцев, когда бизнес не устает приводить примеры тех или иных ущемлений национальных интересов. Поэтому на московском форуме и ставилась цель, которую озвучил И. Финогенов: получить информацию и выработать впоследствии научно обоснованные и практически выполнимые рекомендации по дальнейшему повышению эффективности интеграционных механизмов.

Тем не менее все-таки стоит обратить внимание на то, что в рамках СНГ, даже при нынешних условиях ведения внешнеэкономической деятельности, происходит оживление связей. Причем корреляция ВЭД наблюдается и в связи с принимаемыми на высшем государственном уровне решениями. Как отметила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономики ЕЭК Татьяна Валовая, начиная с 2010 года, когда инвесторы и экономические операторы почувствовали, что Украина не склонна интегрироваться в ТС и ЕЭП, торгово-экономические связи с ней стали сокращаться. А когда бизнес увидел, что нет никаких экономических барьеров внутри ТС, он стал переориентироваться на партнеров по союзу.

– Особенно такая переориентация бьет по отраслям с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнула известный российский экономист, говоря о потерях украинских компаний. – Прежде у ТС с Украиной внутри­отраслевая торговля была выше, чем в ТС, а теперь за 3 года все поменялось: торговля с Киевом падает, а внутри объединения – растет. Полагаю, что эта тенденция сохранится, потому что в ее основе лежат обычные рыночные соображения наших экономических агентов. Они отдают предпочтения тем партнерам, которые живут в одной системной институциональной базе, в общей системе технического регулирования. Это не политическая, а экономическая реакция. То же происходило в свое время и в рамках ЕС.

Показательна и статистика по странам постсоветского пространства, подтверждающая усиление на нем экономических связей.

– Второй год подряд мы ведем мониторинг взаимных инвестиций (МВИ) в странах СНГ плюс Грузии. Статистика показала, что их объем к концу 2012 года составлял 54 млрд. долларов. Только за 3 года рост ПИИ оказался на уровне 32%. Показатель МВИ втрое выше официальной статистики, – привел данные директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. – Это объясняется тем, что официальные данные, которые берутся из платежного баланса, не совсем точно отражают картину, поскольку не учитывают потоки, идущие через оффшоры. Мы же считаем все снизу вверх – от реальных сделок, которые мониторим по различным открытым источникам и учитываем оффшорный фактор. Может быть, это не идеальный подход, но он – альтернатива официальной статистике.

Напомню, что МВИ аналогичен Европейскому инвестиционному мониторингу, который ведется с 1997 года и насчитывает в своей базе более 40 тыс. проектов. В базе же МВИ уже 1 030 сделок. И это только начало.

– Секторальная разбивка взаимных инвестиций в странах СНГ хорошая, – добавляет Евгений Винокуров. – При этом доля нефти и газа относительно невысока – 20%. Еще 17% – это инвес­тиции в телеком; 7–8% – в черную металлургию, 4–5% – в цветную металлургию; 5–6% идут в электроэнергетику. Анализируя данные по проектам за 3 года, мы прогнозируем, что скоро появится несколько зеленых ростков в диверсифицированных секторах промышленности, фармацевтике, недвижимости, гостиничном деле. В эти сферы в странах СНГ начали инвестировать казахстанцы и россия­не. Инвестиции пошли в железнодорожное машиностроение и в целом в железнодорожный транспорт. Но до того как они достигнут некоторого значимого масштаба, понадобится еще несколько лет. Сейчас только начинают складываться транснацио­нальные компании. Но потенциал здесь большой: инвесторы осознают новую реальность.

На форуме прозвучали и были приняты к сведению претензии казахстанского бизнеса, в том числе по де-факто существующему неравенству продвижения наших товаров в приграничные регионы соседних государств. Впрочем, так же отмечались и плюсы – например, повышение транзитного потенциала; уравнивание с внутристрановыми тарифами тарифов для транспортировки казахстанских грузов по российским железным дорогам.

Как отмечалось на московской встрече, подобные форумы для того и проводятся, чтобы высказанные предложения, замечания, претензии впоследствии находили системные решения в рабочих документах интеграционных объединений.

С нынешними дискуссиями можно ознакомиться на сайте банка. А наиболее интересные и актуальные доклады участников конференции будут опубликованы в издаваемых ЕАБР журнале «Евразийская экономическая интеграция», в ежегоднике Eurasian Integration Yearbook.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы – Москва – Алматы

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