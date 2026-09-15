Четыре золота на старте Азиады

Старт 20-х летних Азиатских игр в японской префектуре Аичи и городе Нагоя получился для национальной сборной Казахстана максимально ударным. Всего за первые два официальных соревновательных дня в копилке нашей команды появилось сразу восемь медалей, причем ровно половина из них – высшей пробы! Отечественные атлеты с ходу ворвались в группу лидеров медального зачета с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами, навязав бескомпромиссную борьбу признанным грандам азиатского континента. При этом наша сборная уже обеспечила себе еще как минимум две награды в ММА: решающие финальные схватки за золото состоятся сегодня в дневной программе.

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Первопроходцем медального похода сборной стал триатлет Арлан Жанабай. Преодолев изнурительную дистанцию за 53 минуты и 11 секунд, казах­станец финишировал третьим, уступив чемпиону Такуми Ходзе из Японии всего 15 секунд. На финишных метрах бегового сегмента Арлан буквально выгрызал каждый сантиметр у преследователей и принес нашей стране первую официальную бронзовую награду Нагои.

А дальше грянул золотой залп на шоссе. Женскую индивидуальную гонку с раздельным стартом феноменально провела Рината Султанова. На сложнейшей трассе она выдала время 36 минут 23,72 секунды, на 4,86 секунды опередив китаянку Чжан Хао. Султанова открыла золотой счет Казахстана.

Но главное историческое событие дня ждало зрителей в мужской «разделке». Наш прославленный велогонщик Алексей Луценко вышел на старт предельно мобилизованным и преодолел дистанцию за 41 минуту 24,05 секунды, оставив за спиной японца Сюнсукэ Имамуру и монгольского гонщика Жамбальям­ца Сайнбаяра. Для Луценко эта победа стала пятым золотом Азиатских игр в карьере и четвертым кряду триумфом именно в индивидуальной гонке с раздельным стартом, начиная с южнокорейского Инчхона-2014! На финише капитан сделал громкое заявление: «Это моя последняя Азиада, так как планирую завершать карьеру. В начале года было падение на тренировке, но глав­ный тренер Дмитрий Муравьев поддержал и мотивировал меня. Через три дня нас ждет групповая гонка, и мы поборемся за максимальный результат». Выиграть индиви­дуальную гонку на четырех азиадах подряд – достижение, до которого азиатскому велоспорту еще предстоит дотянуться.

Успех на шоссе был подхвачен и нашими каратистами. В весовой категории до 55 кг Жоламан Бигабыл в блестящем стиле прошел всю сетку, а в финале победил узбекистанца Хумоюнмирзо Халимова с разгромным счетом 9:1. Следом статус двукратной чемпионки Азиа­ды подтвердила тяжеловес Софья Берульцева (свыше 68 кг), всухую одолевшая в решающей схватке таиландку Маниван Буцуван – 8:0. Почин коллег вчера поддержала Асель Канай (до 61 кг), завоевавшая серебряную награду в напряженном противостоянии с китаянкой Ли Гун.

Свой вклад в общий успех внес­ли и мастера современного пятиборья. В мужском турнире наши «рыцари пяти качеств» продемонстрировали завидную стабильность: ровные выступления Темирлана Абдраимова (7-е место), Тихона Варехина (9-е) и Льва Чувашова (13-е) позволили сборной Казахстана завоевать командную бронзу, пропустив вперед лишь признанных фаворитов из Китая и Южной Кореи.

Не менее горячо разворачиваются события и на других аренах. В октагоне смешанных единоборств (ММА) сборная гарантировала себе две путевки в финал, где будет разыграно золото: в полуфинале Еркингали Буркуталин (до 77 кг, traditional) одолел филиппинца Карлоса Альвареса, а Кадырбек Шынбаев (до 71 кг, modern) сломил сопротивление узбекистанца Нодирбека Шавкатова. Между тем первую награду – бронзовую медаль – в новом виде спорта для Азиады нам принес Санжар Адилов, выступавший в весе до 65 кг.

Отличный задел был создан и в спортивной гимнастике: сборная Казахстана вышла в команд­ный финал, а лидер коман­ды Милад Карими пробился в два личных финала – в вольных упражнениях и на перекладине. Помимо этого у нас много достижений и в других видах спорта, в том числе и команд­ных, о которых мы расскажем подробнее уже в следующих материалах.