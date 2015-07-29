Четыре «золота» на старте Свежий выпуск Юрий ЛИФИНЦЕВ, наш специальный корреспондент, Москва

Официально состязания, в которых участвуют армейские команды шести стран Содружества, начались в субботу, когда прошла церемония торжественного открытия Игр, а на следующий день участники разъехались на тренировки по местам будущих спортивных баталий. И лишь после того, как претенденты на награды немного освоились на беговых и плавательных дорожках великолепных спортивных комплексов ЦСКА, поуп­ражнялись на стрельбище, зазвучали свистки членов судейской коллегии. Первые медали соревнований были разыграны в понедельник.

В стартовый день особенно порадовали казахстанские пловцы. В их активе две золотые, по пять серебряных и бронзовых медалей. На высшую ступеньку пьедестала почета у нас два раза поднялся младший сержант Александр Тарабрин, выигравший «золото» на дистанциях 50 и 100 метров на спине (27,63 и 58,02). Соперниками у него были очень опытные россия­не, выставившие на свои голубые дорожки пловцов уровня чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. Но Александр, который сейчас ведет подготовку к еще более серьезным всемирным армейским стартам в Южной Корее, и находящийся, скажем так, не на пике спортивной формы, в Москву ехал именно за двумя золотыми медалями.

Тарабрин – мастер спорта международного класса и член сборной коман­ды Казахстана. Как, впрочем, и его товарищи по команде, выигравшие на Играх серебряные и бронзовые награды. Михаил Никульшин и Георгий Парашютов отличились на спринтерских дистанциях баттерфляем, а Евгений Азарьев и Андрей Зубаков поднялись на вторую и третью ступеньку пьедестала почета на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем. Серебряными призерами казахстанцы стали и в двух плавательных эстафетах.

С «золотом» завершили первый день и казахстанские дзюдоисты. Высшую награду соревнований завоевал Гусман Кыргызбаев.

Отлично выступил наш прославленный силач Виталий Диденко, ставший лучшим в весовой категории до 95 кг. 8-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, Диденко выиграл единственную золотую медаль для команды гиревиков Казахстана, а еще в нашей копилке серебряная и четыре бронзовые награды.

Участники турнира по офицерскому многоборью провели соревнования по подтягиванию на перекладине и бегу на различные дистанции. Впереди у них плавание и стрельба из штатного оружия. Военно-спортивные игры товарищей по оружию набирают ход.



