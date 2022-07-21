Четырех сотрудников ДУИС подозревают в пытках осужденных в ЗКО

В Западно-Казахстанской области направлено в суд уголовное дело по факту пыток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры ЗКО.

Прокуратура области изучила оконченное производством уголовное дело в отношении четырех сотрудников учреждения РУ-170/1 Департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО.

«Сотрудники пенитенциарного учреждения подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 146 Уголовного кодекса по факту пыток осужденных и арестованных лиц.

По результатам изучения уголовное дело направлено в Уральский городской суд для рассмотрения по существу, назначено главное судебное разбирательство», – отметили в надзорном органе.